Дмитрий Парфенов: надо было забивать второй мяч раньше

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 9-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2)."Надо было забивать второй мяч раньше. Была возможность это сделать, но думали, что матч так и будет протекать. В итоге соперник этим воспользовался и дважды нам забил. Титаническими усилиями удалось отыграться, но было затрачено очень много сил в конце матча. Из-за этого свежая группа игроков атаки "Анжи" могла нас наказать. Встреча получилась искрометной для болельщиков, но не для тренеров. Это премьер-лига, здесь нужно играть с первой до последней минуты. Большая группа игроков "Тосно" находилась в своих национальных командах, это помешало нашей подготовке к игре. В целом, я бы не хотел никого выделять. Вопросов много ко всем. Будем усиленно работать, чтобы улучшить домашние результаты", – сказал Парфенов.