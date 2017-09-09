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"Манчестер Сити" c крупным счетом обыграл "Ливерпуль"

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле крупно обыграл "Ливерпуль" – 5:0.

Чемпионат Англии

4-й тур

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 5:0

Голы: Агуэро, 24 (1:0). Габриэл Жесус, 45+6 (2:0). Габриэл Жесус, 53 (3:0). Сане, 77 (4:0). Сане, 90+1 (5:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 45+1), Данилу, Стоунс, Отаменди (Мангала, 71), Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус (Сане, 57).

"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Альберто Морено, Вайналдум (Милнер, 58), Хендерсон, Эмре Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Роберту Фирмину (Соланке, 67), Мане.

Предупреждения: Отаменди, 6. Александр-Арнольд, 19. Фернандинью, 28. Эмре Джан, 80.

Удаление: Мане, 37.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 16:36
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(0)
№8 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 17:14) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это называется с крупным счетом? Это называется отодрали.
Регистрация: 6.11.2011
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Играть с таким Ливером момжно и тем более нужно

Конечно можно, тем более такой Ливер недавно Арсенал 4:0 вынес!


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№6 Написал: joss (Сегодня, 16:55) #
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Никакое давление, никакие атаки в СМИ никакого результата сейчас не принесут, поскольку на кон поставлены, возможно, последние деньги, которые янки могут урвать из Клуба. За это клубные ничтожества будут держаться до самого последнего момента.

Так что очередной сезон уже закончен, и можно спокойно сыпать поп-корн по ведрам - нормализация ситуации внути Клуба никому не нужна и не была нужна все эти годы. Им нужен только очередной тренер-недоучка, посушатель, который за 9 млн. в год оветит за все и готов отвечать за все.


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AMERICAN LIBERALISM MUST BE DESTROYED
Регистрация: 19.04.2009
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ливер играл по счету, а после 0-3 вообще стали экономить силы к ЛЧ.
4-й тур, выездной матч, сильный противник, игра без мяча.
Могли бы конечно в обороне лучше сыграть после 0-3, но все-равно думали об атаке и нарывались на атаки и контр-атаки.
Кто думает, что Пул так и в ЛЧ будет играть, ну наверное у них тренер Гвардьола и одна из сильнейших в Европе команд.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
Играть с таким Ливером момжно и тем более нужно
три дефа - Джи Такси Бок
мощный центр поля Фе Глушак Пашалич
дальше на усмотрение Макара с кем будет играть впереди Промес
т.к. лимит идет накуй
краеугольным камнем преткновения станут Ещ и Брат оба под Согаз нулевые а под ЛЧ подавно
ну вот как бы так....
п.с педерасия минусуйте посмотрю ваш блевотный статус smile


Играть то можно с любой командой,но как добиться положительного результата,вот в чём вопрос.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Волга НН»
Давно нужно забыть про Ливерпуль.Это обычный европейский середняк.Такой же как и Арсенал.
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро на всех экранах страны: "Дерби двух пятёрочек"
Регистрация: 2.12.2014
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Играть с таким Ливером момжно и тем более нужно
три дефа - Джи Такси Бок
мощный центр поля Фе Глушак Пашалич
дальше на усмотрение Макара с кем будет играть впереди Промес
т.к. лимит идет накуй
краеугольным камнем преткновения станут Ещ и Брат оба под Согаз нулевые а под ЛЧ подавно
ну вот как бы так....
п.с педерасия минусуйте посмотрю ваш блевотный статус smile


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
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