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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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"Манчестер Сити" c крупным счетом обыграл "Ливерпуль"
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле крупно обыграл "Ливерпуль" – 5:0.
Чемпионат Англии
4-й тур
"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 5:0
Голы: Агуэро, 24 (1:0). Габриэл Жесус, 45+6 (2:0). Габриэл Жесус, 53 (3:0). Сане, 77 (4:0). Сане, 90+1 (5:0).
"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 45+1), Данилу, Стоунс, Отаменди (Мангала, 71), Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус (Сане, 57).
"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Альберто Морено, Вайналдум (Милнер, 58), Хендерсон, Эмре Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Роберту Фирмину (Соланке, 67), Мане.
Предупреждения: Отаменди, 6. Александр-Арнольд, 19. Фернандинью, 28. Эмре Джан, 80.
Удаление: Мане, 37.
Чемпионат Англии
4-й тур
"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 5:0
Голы: Агуэро, 24 (1:0). Габриэл Жесус, 45+6 (2:0). Габриэл Жесус, 53 (3:0). Сане, 77 (4:0). Сане, 90+1 (5:0).
"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 45+1), Данилу, Стоунс, Отаменди (Мангала, 71), Уокер, Фернандинью, Де Брейне, Сильва, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус (Сане, 57).
"Ливерпуль": Миньоле, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Альберто Морено, Вайналдум (Милнер, 58), Хендерсон, Эмре Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Роберту Фирмину (Соланке, 67), Мане.
Предупреждения: Отаменди, 6. Александр-Арнольд, 19. Фернандинью, 28. Эмре Джан, 80.
Удаление: Мане, 37.
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