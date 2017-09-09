Кубок мира начал путешествие по стране

В Москве, в «Лужниках», состоялась презентация тура Кубка чемпионата мира. Журналистам представили трофей, за который в 2018 году поборются участники чемпионата мира в России и который перед стартом турнира совершит путешествие по городам страны, - передает корреспондентВиктория Яковлева.«Лужники», которые и раньше были самым лучшим стадионом в России, стали еще красивее: яркие бордово-золотистые трибуны, новенький зеленый газон.Презентация тура совпала с Днем города, в который москвичам и гостям столицы сильно повезло с погодой. Ярко светит солнце, на небе не облачка. Перед презентацией на поле, поделенном на несколько участков состоялись матчи среди воспитанников футбольных школ. Также мастер-класс детям преподали известные российские футболисты Роман Широков, Дмитрий Сенников, Роман Зобнин и Дмитрий Сычев.Все с нетерпением ждали появления на сцене легендарного трофея. Но вот после двух пополудни известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев известил собравшихся, что долгожданный момент настал. На сцену поднялись президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Путин и Инфантино выступили с приветственной речью, после чего на постаменте появился сверкающий в лучах солнца кубок.Затем публику поприветствовали чемпион мира в составе сборной Бразилии Бебето и Давид Трезеге, завоевавший этот титул вместе со сборной Франции.Сегодня трофей в Москве, а в воскресенье его уже увидит Красноярск.