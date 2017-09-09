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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кубок мира начал путешествие по стране
В Москве, в «Лужниках», состоялась презентация тура Кубка чемпионата мира. Журналистам представили трофей, за который в 2018 году поборются участники чемпионата мира в России и который перед стартом турнира совершит путешествие по городам страны, - передает корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева.
«Лужники», которые и раньше были самым лучшим стадионом в России, стали еще красивее: яркие бордово-золотистые трибуны, новенький зеленый газон.
Презентация тура совпала с Днем города, в который москвичам и гостям столицы сильно повезло с погодой. Ярко светит солнце, на небе не облачка. Перед презентацией на поле, поделенном на несколько участков состоялись матчи среди воспитанников футбольных школ. Также мастер-класс детям преподали известные российские футболисты Роман Широков, Дмитрий Сенников, Роман Зобнин и Дмитрий Сычев.
Все с нетерпением ждали появления на сцене легендарного трофея. Но вот после двух пополудни известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев известил собравшихся, что долгожданный момент настал. На сцену поднялись президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Путин и Инфантино выступили с приветственной речью, после чего на постаменте появился сверкающий в лучах солнца кубок.
Затем публику поприветствовали чемпион мира в составе сборной Бразилии Бебето и Давид Трезеге, завоевавший этот титул вместе со сборной Франции.
Сегодня трофей в Москве, а в воскресенье его уже увидит Красноярск.
«Лужники», которые и раньше были самым лучшим стадионом в России, стали еще красивее: яркие бордово-золотистые трибуны, новенький зеленый газон.
Презентация тура совпала с Днем города, в который москвичам и гостям столицы сильно повезло с погодой. Ярко светит солнце, на небе не облачка. Перед презентацией на поле, поделенном на несколько участков состоялись матчи среди воспитанников футбольных школ. Также мастер-класс детям преподали известные российские футболисты Роман Широков, Дмитрий Сенников, Роман Зобнин и Дмитрий Сычев.
Все с нетерпением ждали появления на сцене легендарного трофея. Но вот после двух пополудни известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев известил собравшихся, что долгожданный момент настал. На сцену поднялись президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Путин и Инфантино выступили с приветственной речью, после чего на постаменте появился сверкающий в лучах солнца кубок.
Затем публику поприветствовали чемпион мира в составе сборной Бразилии Бебето и Давид Трезеге, завоевавший этот титул вместе со сборной Франции.
Сегодня трофей в Москве, а в воскресенье его уже увидит Красноярск.
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