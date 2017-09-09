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Артем Ребров сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Рубина"

"Спартак" и "Рубин" объявили составы на матч 9-го тура РФПЛ.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.

Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Карадениз, Канунников.

Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Сонг, Лестьенн.
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 17:54
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26
(5)
№26 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Привет "Зениту" от Новосельцева, Нобоа, Терентьева, Полоза... Еще назвать? Мевлю тоже на лавку посадите?

А чего их кто-то продавать заставлял?


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
№25 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
Логики в твоих словах минимум. А правда в другом. Человек, который сам крайне редко пишет что-либо адекватное и доброжелательное, всегда подозревает в недоброжелательности других. Так что твой монолог об "искренности" как минимум смешон. wink
Регистрация: 22.09.2009
№24 Написал: pasha Киров (Сегодня, 18:55) #
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online

Цитата: Looka
Мевлю тоже на лавку посадите

только от него зависит..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№23 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:54) #
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Цитата: Blessing
Тогда почему Петкович на лавке, не понятно.

да и с пашаличем как-то неловко получилось.
Регистрация: 25.02.2016
№22 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Комбаров - это похороны
Регистрация: 30.08.2009
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:51) #
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Цитата: будиба
Джано и в запасных нет.Травма или горчичник?

небольшая травма, точнее ушиб после сборной..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:47) #
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online

Цитата: Gor68
А тебе не пришло в голову, что никакой "подковырки" в данном случае и не было.

Признаюсь..Я это Роша сам не видел..Даже ролика не видел как он играет.
Да и темные парни не все сразу сходу начинают играть в северной стране, как они называют Россию .
И сразу на него надежда? Что ты писдишь, дядя?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Trucha
Угробили Селихова

Привет "Зениту" от Новосельцева, Нобоа, Терентьева, Полоза... Еще назвать? Мевлю тоже на лавку посадите?


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№18 Написал: будиба москва (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Шахтер»
Навас? с корабля на бал.Не рановато? Кудряшов на лавке.,Азмуна нет.обе команды по 3 ц.защитников.Джано и в запасных нет.Травма или горчичник?
Регистрация: 10.04.2016
№17 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: hel
А на Роша?

Ты такой вроде нормальный. А с такими все время подкавырками. Думаешь тебя не читают?
Будь лучше как Саня Путилин тут ваш. Как топор, за то искренний.
Болельщик должен быть искренний. Как есть есть. А не вилять.
Ты же вроде взрослый дядя. Будь собой. Сбрось маску.

А тебе не пришло в голову, что никакой "подковырки" в данном случае и не было. Или вы сами настолько не верите в Роша, что любое упоминание о нем считаете оскорблением?
Регистрация: 22.09.2009
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак практически в сильнейшем составе, наверное выиграть хотят. Тогда почему Петкович на лавке, не понятно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:40) #
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Цитата: jeyson1328
Тендеция,если у нас в составе выходит меньше 7-ти россиян мы выигрываем

семидесяти?!
мда.. да вы крутые, такой толпой-то.. smile

Цитата: Кот МатроскиN
изгаженные голубым нарзаном
laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:35) #
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Цитата: hel
А на Роша?

Ты такой вроде нормальный. А с такими все время подкавырками. Думаешь тебя не читают?
Будь лучше как Саня Путилин тут ваш. Как топор, за то искренний.
Болельщик должен быть искренний. Как есть есть. А не вилять.
Ты же вроде взрослый дядя. Будь собой. Сбрось маску.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Каррера хитрец,обещал Рошу в старте)

он не обещал..
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура чемпионата России с «Рубином». Специалист отметил, что трансферный рынок не отвлекал его от работы с красно-белыми.
— Как вам новичок команды Педро Роша?
— Отличный футболист. Конечно, он не на все сто процентов готов, но мы ждем от него хорошей игры. Завтра он может выйти на поле, но не с первых минут.
а то что здесь пишут иногда, так это ... smirk

Составы по именам примерно равные..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№12 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:30) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spiri
только на Промеса надежда.

А на Роша?


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
семнадцать спасений Реброва и один его автогол.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:26) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера хитрец,обещал Рошу в старте))
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Странный состав .

Ничего странного. Когда тренер уже не знает, что предпринять, он всегда обращается к "старой гвардии", с которой одерживал победы. В тайной надежде: "А вдруг прокатит..." wink
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 18:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
держите нас в курсе smiley
Угробили Селихова ))

Защитник угробленных?
Регистрация: 13.08.2009
№7 Написал: grisha (Сегодня, 18:17) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
только на Промеса надежда

Твоя надежда только на промежность свиньи - поменяй подпись, шлюшечка
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:16) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
только на Промеса надежда.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 18:13) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Тендеция,если у нас в составе выходит меньше 7-ти Россиян мы выигрываем,посмотрим как будет сегодня.
Регистрация: 18.02.2013
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:09) #
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
Угробили Селихова ))

тавариЩ тебе список изгаженных голубым нарзаном написать сейчас
или ты просто сам оффнешься абосравшись)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:07) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всем писец
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:59) #
  • -5
  •  (9)

Странный состав .
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 17:59) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
держите нас в курсе smiley
Угробили Селихова ))
Регистрация: 4.08.2016
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