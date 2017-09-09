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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
Артем Ребров сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Рубина"
"Спартак" и "Рубин" объявили составы на матч 9-го тура РФПЛ.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Карадениз, Канунников.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Сонг, Лестьенн.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Карадениз, Канунников.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Сонг, Лестьенн.
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