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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бебето: надеюсь, что чемпионом мира в следующем году станет Бразилия
Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето после представления тура Кубка чемпионата мира в России поделился впечатлениями от стадиона "Лужники" после реконструкции, а также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.
- Замечательный стадион! Прекрасная атмосфера! Счастлив, что снова прикоснулся к Кубку мира, - передаёт слова Бебето корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Каждый раз когда его вижу, у меня прокручивается фильм о моей жизни. Для меня огромная честь находиться здесь и переживать все это снова.
- Как думаете, кто выиграет этот трофей в будущем году?
- Надеюсь, что чемпионом станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут активно сражаться за этот кубок, но я как бразилец буду болеть за свою сборную.
- Замечательный стадион! Прекрасная атмосфера! Счастлив, что снова прикоснулся к Кубку мира, - передаёт слова Бебето корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Каждый раз когда его вижу, у меня прокручивается фильм о моей жизни. Для меня огромная честь находиться здесь и переживать все это снова.
- Как думаете, кто выиграет этот трофей в будущем году?
- Надеюсь, что чемпионом станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут активно сражаться за этот кубок, но я как бразилец буду болеть за свою сборную.
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