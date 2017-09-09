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Бебето: надеюсь, что чемпионом мира в следующем году станет Бразилия

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето после представления тура Кубка чемпионата мира в России поделился впечатлениями от стадиона "Лужники" после реконструкции, а также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

- Замечательный стадион! Прекрасная атмосфера! Счастлив, что снова прикоснулся к Кубку мира, - передаёт слова Бебето корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Каждый раз когда его вижу, у меня прокручивается фильм о моей жизни. Для меня огромная честь находиться здесь и переживать все это снова.

- Как думаете, кто выиграет этот трофей в будущем году?

- Надеюсь, что чемпионом станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут активно сражаться за этот кубок, но я как бразилец буду болеть за свою сборную.
Сегодня, 18:13
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