Бебето: надеюсь, что чемпионом мира в следующем году станет Бразилия

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето после представления тура Кубка чемпионата мира в России поделился впечатлениями от стадиона "Лужники" после реконструкции, а также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.- Замечательный стадион! Прекрасная атмосфера! Счастлив, что снова прикоснулся к Кубку мира, - передаёт слова Бебето корреспондентВиктория Яковлева. - Каждый раз когда его вижу, у меня прокручивается фильм о моей жизни. Для меня огромная честь находиться здесь и переживать все это снова.- Надеюсь, что чемпионом станет Бразилия. Испания и Германия тоже будут активно сражаться за этот кубок, но я как бразилец буду болеть за свою сборную.