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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Ростов" дома вырвал ничью в матче с "Арсеналом"
В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" и "Арсенал" поделили очки.
Чемпионат России
9 тур
"Ростов" - "Арсенал" 2:2
Голы: Юсупов, 7, Джорджевич, 31, 72, Калачев, 88 (пен.)
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, (Зуев, 68), Киреев, (Байрамян, 75), Юсупов, Могилевец, Дядюн, (Бухаров, 61).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич, (Расич, 78).
Предупреждения: Максимов, 53, Беляев, 87
Чемпионат России
9 тур
"Ростов" - "Арсенал" 2:2
Голы: Юсупов, 7, Джорджевич, 31, 72, Калачев, 88 (пен.)
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, (Зуев, 68), Киреев, (Байрамян, 75), Юсупов, Могилевец, Дядюн, (Бухаров, 61).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич, (Расич, 78).
Предупреждения: Максимов, 53, Беляев, 87
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