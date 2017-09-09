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"Ростов" дома вырвал ничью в матче с "Арсеналом"

В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" и "Арсенал" поделили очки.

Чемпионат России

9 тур

"Ростов" - "Арсенал" 2:2

Голы: Юсупов, 7, Джорджевич, 31, 72, Калачев, 88 (пен.)

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, (Зуев, 68), Киреев, (Байрамян, 75), Юсупов, Могилевец, Дядюн, (Бухаров, 61).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич, (Расич, 78).

Предупреждения: Максимов, 53, Беляев, 87
Теги: Ростов Арсенал Тула
Сегодня, 18:24
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№9 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: vertel
играть "автобусом" против Арсенала Ростов не стал

Никогда - даже при Бердыеве - автобусом с такими командами "Ростов" не играл.
Цитата: vertel
многие этого не поняли бы

Выиграли бы 1:0 - поняли бы.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
tuner (Сегодня, 18:29) #
Болеет за:
«Ростов»
Всё, защиты больше нет у "Ростова". Видимо, Мевля был последним прочным камнем в фундаменте. Будем теперь отгребать в каждом матче.
Да не в защитниках дело, не переживай. А дело в том, что играть "автобусом" против Арсенала Ростов не стал и правильно сделал, многие этого не поняли бы, а в комбинационной игре первым номером у Ростова проблемы, впрочем, у кого их нет.
Регистрация: 13.11.2009
№7 Написал: Rostov forever Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Абсолютно закономерный результат, могло быть и хуже. Без Мевли защита посыпалась + отсутствие Гацкана, а нападения просто нет.... Киреев, Ионов, Дядюн -это отдельная история из "ужастиков".... В любом случае. это наша команда, будем её поддерживать всегда.
Регистрация: 18.11.2008
№6 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:42) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Не было у нас нападения - теперь и защиты не осталось...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:41) #
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Цитата: РВСН 86-88
уже не вылетите точно..

ну-да, очков чуток (ещё пяток и хорош) поднабрать и спокойно доигрывать.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:38) #
  • -2
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online

Всё таки интересный 11-метровый судья в ворота "Арсенала" назначил: ПЛОТНО ДЕРЖАЛИ друг друга оба игрока - и защитник "Арсенала", и нападающий "Ростова", но УПАЛ игрок "Ростова" и поэтому - пенальти? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:37) #
  • 0
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Болеет за:
«Краснодар»
Хорошая игра, результативная ничья.Джорджевич раззабивался..А вот у Ростова в обороне, что-то треснуло с уходом Мевли...Да и атака особо не блещет...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 18:34) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Всё, защиты больше нет у "Ростова".

Ничего, уже не вылетите точно.. wink


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: tuner (Сегодня, 18:29) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Всё, защиты больше нет у "Ростова". Видимо, Мевля был последним прочным камнем в фундаменте. Будем теперь отгребать в каждом матче.
Регистрация: 29.08.2015
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