Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
При Михе такого не было. «Ростов» впервые в сезоне пропустил с игры, причём дважды
Несмотря на два сооружённых гола в ворота оставленного Михой Мевлей «Ростова», творцами победы Виктор Альварес и Лука Джорджевич не стали. Максим Беляев поборол Бухарова в своей штрафной и не позволил «Арсеналу» побороть одну из лучших команд старта чемпионата.
Сказка не кончается
Эпоха Курбана Бердыева в «Ростове» – сказочный сюжет про чудеса, волшебство. Однако и после отъезда мага с чётками волшебная аура «Олимп-2» не покидает. Начало встречи сложилось как в сказке. «Ростов» сразу захватил мяч, к чему туляки должны были быть готовы. Обычно отрезки, в которых хозяева имеют хозяйский территориальный перевес, заканчиваются безрезультатно и сменяются переходом на игру с надеждой выманить соперника, однако жёлто-синим это не понадобилось.
Уже на 7-й минуте игры за новый клуб Алексей Ионов с фланга перевёл мяч в центр, куда центральные полузащитники «Арсенала» образованием огромной свободной зоны просто зазвали Артура Юсупова в район радиуса штрафной. Может, они подзабыли, что до «Зенита» Артур мог и пробить, и взять игру на себя, что прекрасно сделал сегодня. 0:1, и уже на 7-й минуте «Арсенал» попал в тяжелейшее положение, ибо «Ростову» Кучука забить не проще, чем бердыевскому. После 8 туров у команды всего 3 пропущенных мяча (и НИ ОДНОГО с игры), а в вице-чемпионском сезоне на аналогичном отрезке жёлто-синие пропустили аж 6.
Не сложив оружие
Для «Арсенала» пропущенный гол не стал шокирующим событием, после которого непонятно как быть дальше. Туляки встрепенулись, пошли активно прессинговать на чужую половину и прекрасно понимали, что затягивать с ответом нельзя, пока «Ростов» не начал играть на удержание. Ещё один фактор, говоривший за то, что не всё потеряно – отъезд Михи Мевли в «Зенит». Мы привыкли к тому, что «Ростов» играючи заменяет лидеров без потери качества, но хотя бы кратковременный эффект уход словенца должен был сыграть.
И сыграл на 31-й минуте. Бобен слишком далеко ушёл на фланг, Могилевец не успел его подстраховать, а Ингасон нерасчётливо сыграл на перехвате голевого прострела Альвареса на Джорджевича. Испанец и Шевченко великолепно разобрались на фланге и сравняли счёт без особых на то предпосылок.
После забитого мяча «Арсенал» заиграл интереснее и даже ещё разок проник в штрафную, но третий мяч по такой игре был бы перебором и результатов 146-процентной реализации. Команды до перерыва забили более-менее всё, что могли.
Неуловимый Джо
Во 2-м тайме «Ростов» должен был играть на победу, что подтверждали замены Кучука. Бухарова он выпустил уже на 58-й, а Зуева – на 64-й. Однако порой «Арсенал» хорошо поддавливал соперника прессингом и однажды спровоцировал жуткий обрез Юсупова около своей штрафной. Комбинационная игра тоже была сносна: туляки хорошо вывели на дальний удар Александрова.
«Ростов» думал об атаке, но снова оплошал в обороне. На 69-й минуте Ингасон, лучший защитник первой части чемпионата, не успел за Джорджевичем, который откликнулся на ещё одну передачу с фланга от Альвареса, теперь уже навесную. Видимо, дело не только в отъезде Мевли, но и в тяжёлых путешествиях Ингасона, который со сборной Исландии побывал в Финляндии и дома обыграл Украину.
«Арсенал», в прошлом сезоне являвшийся сугубо домашней командой, при Миодраге Божовиче перевоплощается – вспомнить хотя бы недавнюю игру в Грозном.
Борец вы неплохой...
Да только в футболе надо играть немного по-другому. Если Массимо Каррера и вправду хотел видеть в «Спартаке» Максима Беляева, то явно не для того, чтобы он на 83-й минуте обеими руками обхватывал соперника в своей штрафной. Бухаров воспользовался ситуацией, Калачёв чётко реализовал 11-метровый, а «Ростов» ушёл от поражения, но на большее сегодня, пожалуй, не наиграл. Но Леонид Кучук не волнуется: «Разберём, направим» – у белорусского тренера пока всё под контролем. Без неудачных, вместе с тем, отрезвляющих матчей не обходится никто.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, (Зуев, 68), Киреев, (Байрамян, 75), Юсупов, Могилевец, Дядюн, (Бухаров, 61).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич, (Расич, 78).
Предупреждения: Максимов, 53, Беляев, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сказка не кончается
Эпоха Курбана Бердыева в «Ростове» – сказочный сюжет про чудеса, волшебство. Однако и после отъезда мага с чётками волшебная аура «Олимп-2» не покидает. Начало встречи сложилось как в сказке. «Ростов» сразу захватил мяч, к чему туляки должны были быть готовы. Обычно отрезки, в которых хозяева имеют хозяйский территориальный перевес, заканчиваются безрезультатно и сменяются переходом на игру с надеждой выманить соперника, однако жёлто-синим это не понадобилось.
Уже на 7-й минуте игры за новый клуб Алексей Ионов с фланга перевёл мяч в центр, куда центральные полузащитники «Арсенала» образованием огромной свободной зоны просто зазвали Артура Юсупова в район радиуса штрафной. Может, они подзабыли, что до «Зенита» Артур мог и пробить, и взять игру на себя, что прекрасно сделал сегодня. 0:1, и уже на 7-й минуте «Арсенал» попал в тяжелейшее положение, ибо «Ростову» Кучука забить не проще, чем бердыевскому. После 8 туров у команды всего 3 пропущенных мяча (и НИ ОДНОГО с игры), а в вице-чемпионском сезоне на аналогичном отрезке жёлто-синие пропустили аж 6.
Не сложив оружие
Для «Арсенала» пропущенный гол не стал шокирующим событием, после которого непонятно как быть дальше. Туляки встрепенулись, пошли активно прессинговать на чужую половину и прекрасно понимали, что затягивать с ответом нельзя, пока «Ростов» не начал играть на удержание. Ещё один фактор, говоривший за то, что не всё потеряно – отъезд Михи Мевли в «Зенит». Мы привыкли к тому, что «Ростов» играючи заменяет лидеров без потери качества, но хотя бы кратковременный эффект уход словенца должен был сыграть.
И сыграл на 31-й минуте. Бобен слишком далеко ушёл на фланг, Могилевец не успел его подстраховать, а Ингасон нерасчётливо сыграл на перехвате голевого прострела Альвареса на Джорджевича. Испанец и Шевченко великолепно разобрались на фланге и сравняли счёт без особых на то предпосылок.
После забитого мяча «Арсенал» заиграл интереснее и даже ещё разок проник в штрафную, но третий мяч по такой игре был бы перебором и результатов 146-процентной реализации. Команды до перерыва забили более-менее всё, что могли.
Неуловимый Джо
Во 2-м тайме «Ростов» должен был играть на победу, что подтверждали замены Кучука. Бухарова он выпустил уже на 58-й, а Зуева – на 64-й. Однако порой «Арсенал» хорошо поддавливал соперника прессингом и однажды спровоцировал жуткий обрез Юсупова около своей штрафной. Комбинационная игра тоже была сносна: туляки хорошо вывели на дальний удар Александрова.
«Ростов» думал об атаке, но снова оплошал в обороне. На 69-й минуте Ингасон, лучший защитник первой части чемпионата, не успел за Джорджевичем, который откликнулся на ещё одну передачу с фланга от Альвареса, теперь уже навесную. Видимо, дело не только в отъезде Мевли, но и в тяжёлых путешествиях Ингасона, который со сборной Исландии побывал в Финляндии и дома обыграл Украину.
«Арсенал», в прошлом сезоне являвшийся сугубо домашней командой, при Миодраге Божовиче перевоплощается – вспомнить хотя бы недавнюю игру в Грозном.
Борец вы неплохой...
Да только в футболе надо играть немного по-другому. Если Массимо Каррера и вправду хотел видеть в «Спартаке» Максима Беляева, то явно не для того, чтобы он на 83-й минуте обеими руками обхватывал соперника в своей штрафной. Бухаров воспользовался ситуацией, Калачёв чётко реализовал 11-метровый, а «Ростов» ушёл от поражения, но на большее сегодня, пожалуй, не наиграл. Но Леонид Кучук не волнуется: «Разберём, направим» – у белорусского тренера пока всё под контролем. Без неудачных, вместе с тем, отрезвляющих матчей не обходится никто.
Чемпионат России
9 тур
"Ростов" - "Арсенал" 2:2
9 тур
"Ростов" - "Арсенал" 2:2
Голы: Юсупов, 7, Джорджевич, 31, 72, Калачев, 88 (пен.)
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, (Зуев, 68), Киреев, (Байрамян, 75), Юсупов, Могилевец, Дядюн, (Бухаров, 61).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич, (Расич, 78).
Предупреждения: Максимов, 53, Беляев, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.