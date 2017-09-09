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При Михе такого не было. «Ростов» впервые в сезоне пропустил с игры, причём дважды

При Михе такого не было. «Ростов» впервые в сезоне пропустил с игры, причём дваждыНесмотря на два сооружённых гола в ворота оставленного Михой Мевлей «Ростова», творцами победы Виктор Альварес и Лука Джорджевич не стали. Максим Беляев поборол Бухарова в своей штрафной и не позволил «Арсеналу» побороть одну из лучших команд старта чемпионата.






Сказка не кончается

Эпоха Курбана Бердыева в «Ростове» – сказочный сюжет про чудеса, волшебство. Однако и после отъезда мага с чётками волшебная аура «Олимп-2» не покидает. Начало встречи сложилось как в сказке. «Ростов» сразу захватил мяч, к чему туляки должны были быть готовы. Обычно отрезки, в которых хозяева имеют хозяйский территориальный перевес, заканчиваются безрезультатно и сменяются переходом на игру с надеждой выманить соперника, однако жёлто-синим это не понадобилось.

Уже на 7-й минуте игры за новый клуб Алексей Ионов с фланга перевёл мяч в центр, куда центральные полузащитники «Арсенала» образованием огромной свободной зоны просто зазвали Артура Юсупова в район радиуса штрафной. Может, они подзабыли, что до «Зенита» Артур мог и пробить, и взять игру на себя, что прекрасно сделал сегодня. 0:1, и уже на 7-й минуте «Арсенал» попал в тяжелейшее положение, ибо «Ростову» Кучука забить не проще, чем бердыевскому. После 8 туров у команды всего 3 пропущенных мяча (и НИ ОДНОГО с игры), а в вице-чемпионском сезоне на аналогичном отрезке жёлто-синие пропустили аж 6.

Не сложив оружие

Для «Арсенала» пропущенный гол не стал шокирующим событием, после которого непонятно как быть дальше. Туляки встрепенулись, пошли активно прессинговать на чужую половину и прекрасно понимали, что затягивать с ответом нельзя, пока «Ростов» не начал играть на удержание. Ещё один фактор, говоривший за то, что не всё потеряно – отъезд Михи Мевли в «Зенит». Мы привыкли к тому, что «Ростов» играючи заменяет лидеров без потери качества, но хотя бы кратковременный эффект уход словенца должен был сыграть.

И сыграл на 31-й минуте. Бобен слишком далеко ушёл на фланг, Могилевец не успел его подстраховать, а Ингасон нерасчётливо сыграл на перехвате голевого прострела Альвареса на Джорджевича. Испанец и Шевченко великолепно разобрались на фланге и сравняли счёт без особых на то предпосылок.

После забитого мяча «Арсенал» заиграл интереснее и даже ещё разок проник в штрафную, но третий мяч по такой игре был бы перебором и результатов 146-процентной реализации. Команды до перерыва забили более-менее всё, что могли.

Неуловимый Джо

Во 2-м тайме «Ростов» должен был играть на победу, что подтверждали замены Кучука. Бухарова он выпустил уже на 58-й, а Зуева – на 64-й. Однако порой «Арсенал» хорошо поддавливал соперника прессингом и однажды спровоцировал жуткий обрез Юсупова около своей штрафной. Комбинационная игра тоже была сносна: туляки хорошо вывели на дальний удар Александрова.

«Ростов» думал об атаке, но снова оплошал в обороне. На 69-й минуте Ингасон, лучший защитник первой части чемпионата, не успел за Джорджевичем, который откликнулся на ещё одну передачу с фланга от Альвареса, теперь уже навесную. Видимо, дело не только в отъезде Мевли, но и в тяжёлых путешествиях Ингасона, который со сборной Исландии побывал в Финляндии и дома обыграл Украину.

«Арсенал», в прошлом сезоне являвшийся сугубо домашней командой, при Миодраге Божовиче перевоплощается – вспомнить хотя бы недавнюю игру в Грозном.

Борец вы неплохой...

Да только в футболе надо играть немного по-другому. Если Массимо Каррера и вправду хотел видеть в «Спартаке» Максима Беляева, то явно не для того, чтобы он на 83-й минуте обеими руками обхватывал соперника в своей штрафной. Бухаров воспользовался ситуацией, Калачёв чётко реализовал 11-метровый, а «Ростов» ушёл от поражения, но на большее сегодня, пожалуй, не наиграл. Но Леонид Кучук не волнуется: «Разберём, направим» – у белорусского тренера пока всё под контролем. Без неудачных, вместе с тем, отрезвляющих матчей не обходится никто.

Чемпионат России

9 тур

"Ростов" - "Арсенал" 2:2


Голы: Юсупов, 7, Джорджевич, 31, 72, Калачев, 88 (пен.)


"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, (Зуев, 68), Киреев, (Байрамян, 75), Юсупов, Могилевец, Дядюн, (Бухаров, 61).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич, (Расич, 78).

Предупреждения: Максимов, 53, Беляев, 87

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Ростов Арсенал Тула Ингасон Джорджевич
Сегодня, 18:36
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№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Да уж..Миха фундаментом обороны в Ростове был..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Городовой
.Если бы Ростов играл в два центральных сейчас по голам пропущенным был бы недалеко от Анжи

ну не утрируйте. Если бы всё было так просто, все бы играл в 3 цз и не парились. С такими выводами по Ингасону я бы тоже не спешил - у человека были реально тяжёлые перелёты
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:41) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и уровень Ингасона реальный)Без Мевли никакой.Потому что в трех центральных играть просто,особенно при хорошем партнере.Если бы Ростов играл в два центральных сейчас по голам пропущенным был бы недалеко от Анжи.Джорджевич сегодня был хорош.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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