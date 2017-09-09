При Михе такого не было. «Ростов» впервые в сезоне пропустил с игры, причём дважды

Чемпионат России



9 тур



"Ростов" - "Арсенал" 2:2

Голы: Юсупов, 7, Джорджевич, 31, 72, Калачев, 88 (пен.)

Несмотря на два сооружённых гола в ворота оставленного Михой Мевлей «Ростова», творцами победы Виктор Альварес и Лука Джорджевич не стали. Максим Беляев поборол Бухарова в своей штрафной и не позволил «Арсеналу» побороть одну из лучших команд старта чемпионата.Эпоха Курбана Бердыева в «Ростове» – сказочный сюжет про чудеса, волшебство. Однако и после отъезда мага с чётками волшебная аура «Олимп-2» не покидает. Начало встречи сложилось как в сказке. «Ростов» сразу захватил мяч, к чему туляки должны были быть готовы. Обычно отрезки, в которых хозяева имеют хозяйский территориальный перевес, заканчиваются безрезультатно и сменяются переходом на игру с надеждой выманить соперника, однако жёлто-синим это не понадобилось.Уже на 7-й минуте игры за новый клуб Алексей Ионов с фланга перевёл мяч в центр, куда центральные полузащитники «Арсенала» образованием огромной свободной зоны просто зазвали Артура Юсупова в район радиуса штрафной. Может, они подзабыли, что до «Зенита» Артур мог и пробить, и взять игру на себя, что прекрасно сделал сегодня. 0:1, и уже на 7-й минуте «Арсенал» попал в тяжелейшее положение, ибо «Ростову» Кучука забить не проще, чем бердыевскому. После 8 туров у команды всего 3 пропущенных мяча (и НИ ОДНОГО с игры), а в вице-чемпионском сезоне на аналогичном отрезке жёлто-синие пропустили аж 6.Для «Арсенала» пропущенный гол не стал шокирующим событием, после которого непонятно как быть дальше. Туляки встрепенулись, пошли активно прессинговать на чужую половину и прекрасно понимали, что затягивать с ответом нельзя, пока «Ростов» не начал играть на удержание. Ещё один фактор, говоривший за то, что не всё потеряно – отъезд Михи Мевли в «Зенит». Мы привыкли к тому, что «Ростов» играючи заменяет лидеров без потери качества, но хотя бы кратковременный эффект уход словенца должен был сыграть.И сыграл на 31-й минуте. Бобен слишком далеко ушёл на фланг, Могилевец не успел его подстраховать, а Ингасон нерасчётливо сыграл на перехвате голевого прострела Альвареса на Джорджевича. Испанец и Шевченко великолепно разобрались на фланге и сравняли счёт без особых на то предпосылок.После забитого мяча «Арсенал» заиграл интереснее и даже ещё разок проник в штрафную, но третий мяч по такой игре был бы перебором и результатов 146-процентной реализации. Команды до перерыва забили более-менее всё, что могли.Во 2-м тайме «Ростов» должен был играть на победу, что подтверждали замены Кучука. Бухарова он выпустил уже на 58-й, а Зуева – на 64-й. Однако порой «Арсенал» хорошо поддавливал соперника прессингом и однажды спровоцировал жуткий обрез Юсупова около своей штрафной. Комбинационная игра тоже была сносна: туляки хорошо вывели на дальний удар Александрова.«Ростов» думал об атаке, но снова оплошал в обороне. На 69-й минуте Ингасон, лучший защитник первой части чемпионата, не успел за Джорджевичем, который откликнулся на ещё одну передачу с фланга от Альвареса, теперь уже навесную. Видимо, дело не только в отъезде Мевли, но и в тяжёлых путешествиях Ингасона, который со сборной Исландии побывал в Финляндии и дома обыграл Украину.«Арсенал», в прошлом сезоне являвшийся сугубо домашней командой, при Миодраге Божовиче перевоплощается – вспомнить хотя бы недавнюю игру в Грозном.Да только в футболе надо играть немного по-другому. Если Массимо Каррера и вправду хотел видеть в «Спартаке» Максима Беляева, то явно не для того, чтобы он на 83-й минуте обеими руками обхватывал соперника в своей штрафной. Бухаров воспользовался ситуацией, Калачёв чётко реализовал 11-метровый, а «Ростов» ушёл от поражения, но на большее сегодня, пожалуй, не наиграл. Но Леонид Кучук не волнуется: «Разберём, направим» – у белорусского тренера пока всё под контролем. Без неудачных, вместе с тем, отрезвляющих матчей не обходится никто.Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, (Зуев, 68), Киреев, (Байрамян, 75), Юсупов, Могилевец, Дядюн, (Бухаров, 61).Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич, (Расич, 78).Максимов, 53, Беляев, 87