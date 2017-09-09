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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хосеп Гвардиола: в равных составах игра была равной
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" (5:0).
"Пока мы играли в полных составах, игра была равной. После удаления Мане нам стало легче и "Сити" сыграл так, как хотел.
Я не знаю, заслужил ли Мане удаление", - сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.
"Пока мы играли в полных составах, игра была равной. После удаления Мане нам стало легче и "Сити" сыграл так, как хотел.
Я не знаю, заслужил ли Мане удаление", - сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.
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