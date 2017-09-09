Хосеп Гвардиола: в равных составах игра была равной

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ливерпулем" (5:0)."Пока мы играли в полных составах, игра была равной. После удаления Мане нам стало легче и "Сити" сыграл так, как хотел.Я не знаю, заслужил ли Мане удаление", - сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.