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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Квинси Промес проводит 100-й матч за "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в матче 9-го тура чемпионата России с "Рубином" вышел на поле в стартовом составе.
Эта игра стала для 25-летнего голландца сотой за российский клуб во всех турнирах, сообщает пресс-служба "Спартака".
Промес перешёл в московский "Спартак" в августе 2014 года. Наибольшее количество игр (514) за красно-белых провёл Фёдор Черенков.
Эта игра стала для 25-летнего голландца сотой за российский клуб во всех турнирах, сообщает пресс-служба "Спартака".
Промес перешёл в московский "Спартак" в августе 2014 года. Наибольшее количество игр (514) за красно-белых провёл Фёдор Черенков.
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