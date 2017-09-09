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Квинси Промес проводит 100-й матч за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в матче 9-го тура чемпионата России с "Рубином" вышел на поле в стартовом составе.

Эта игра стала для 25-летнего голландца сотой за российский клуб во всех турнирах, сообщает пресс-служба "Спартака".

Промес перешёл в московский "Спартак" в августе 2014 года. Наибольшее количество игр (514) за красно-белых провёл Фёдор Черенков.
Теги: Промес Спартак Рубин
Сегодня, 19:11
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№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
что-то не видно чувачка в первом тайме.. flushed

сглазил.. bowtie Забил таки из ничего..


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
давай Промес, на тебя вся надежда!!!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: миша панов (Сегодня, 19:50) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://1e5.jw1.ru
Регистрация: 9.09.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
так отметься же мячами, йо6а !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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