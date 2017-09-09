Миодраг Божович: жалко, что не выиграли, мы заслуживали победы

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал итог матча 9-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2)."Пауза на игры сборных пошла на пользу. Хорошо, что мы не играли сразу (на следующей неделе после поражения от "Амкара" со счетом 0:1. - Прим.). Жалко, что не выиграли, мы заслуживали победы", - сказал Божович.