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"Валенсия" сыграла вничью с "Атлетико"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Атлетико" – 0:0.

Чемпионат Испании

3-й тур

"Валенсия" – "Атлетико" – 0:0

"Валенсия": Нету, Гарай (Мурильо, 74), Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Солер, Дзадза, Родриго (Мина, 70).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Вьетто (Фернандо Торрес, 65), Феррейра-Карраско (Гайтан, 60), Корреа (Гамейро, 72).

Предупреждение: Монтойя, 35.
Теги: Валенсия Атлетико
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