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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Валенсия" сыграла вничью с "Атлетико"
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Атлетико" – 0:0.
Чемпионат Испании
3-й тур
"Валенсия" – "Атлетико" – 0:0
"Валенсия": Нету, Гарай (Мурильо, 74), Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Солер, Дзадза, Родриго (Мина, 70).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Вьетто (Фернандо Торрес, 65), Феррейра-Карраско (Гайтан, 60), Корреа (Гамейро, 72).
Предупреждение: Монтойя, 35.
Чемпионат Испании
3-й тур
"Валенсия" – "Атлетико" – 0:0
"Валенсия": Нету, Гарай (Мурильо, 74), Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Солер, Дзадза, Родриго (Мина, 70).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Вьетто (Фернандо Торрес, 65), Феррейра-Карраско (Гайтан, 60), Корреа (Гамейро, 72).
Предупреждение: Монтойя, 35.
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