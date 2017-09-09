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"Спартак" с минимальным счетом выиграл у "Рубина"

В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Рубином".

Чемпионат России

9 тур

"Спартак" - "Рубин" 1:0

Гол: Промес, 48

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Дмитрий Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 81), Адриано (Роша, 89)

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 74), Навас, Гранат, Набиуллин, М'Вила, Оздоев (Лестьенн, 75), Карадениз, Цакташ (Сонг, 81), Канунников

Предупреждения: Промес, 23, Попов, 24, Сигурдссон, 36, Ещенко, 42, Кутепов, 78
Теги: Рубин Спартак
Сегодня, 20:54
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89
(8)
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№89 Написал: imaginary (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: imaginary
Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
и что?
вы такие великие, что вам писать нельзя?
Пишите ,но место своё знайте - ваша команда ещё находится в состоянии зачатия и становления ,а вы уже смеете вякать на вечные величины.

до лиги Европы в этом сезоне доползите хотя бы "вечные величины"


Мы в худшем случае до лиги Европы допалзём,а вы до ЛЧ когда?

возможно в этом, сильнее Краснодара сейчас только Зенит
Регистрация: 7.02.2010
№88 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
очки считают до первой строчки,

плять гдето это я уже видел.
Аа вспомнил нытье бомжей на всех ветках Спартака в прошлом году, начиная с 10 тура.
В каждой ветке считали очки до первой строчки.
Ну и как там? сколько насчитали? smiley
Регистрация: 22.09.2007
№87 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:53) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: dima94
Молимся за Промеса...

Отсасаите у него, убогие!
Великие и Недосягаемые, Ваши чаяния и надежда - негр!

Думаю, не стоит свиньям праздник портить, Константин, им сегодня премию выдали, авансом, в счёт грядущих событий в ЛЧ. Пусть гордятся, очки считают до первой строчки, меня умаляет эта публика, когда я её вижу такой напыщенной, аки павлин.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№86 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:51) #
  • -1
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online

Типичная победа спартака прошлого года, где то повезло, где то один затолкали, физику привели в порядок, судья мог две красных показать, но не показал... Короче на третье место наиграют и квалификацю лиги чемпионов..
Регистрация: 22.11.2014
№85 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:50) #
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online

Завтра , кстати продолжится День Москвы, поэтому соцветные утилизируют бомжатню. С треском, лужи крови.

Готовьтесь к передасу, передасы
Регистрация: 3.03.2007
№84 Написал: grisha (Сегодня, 21:46) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
до лиги Европы в этом сезоне доползите хотя бы "вечные величины"

Не дай БОГ !!
Намного интереснее посмотреть там Тосно или СКа
Регистрация: 19.04.2017
№83 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
и что?
вы такие великие, что вам писать нельзя?
Пишите ,но место своё знайте - ваша команда ещё находится в состоянии зачатия и становления ,а вы уже смеете вякать на вечные величины.

до лиги Европы в этом сезоне доползите хотя бы "вечные величины"


Мы в худшем случае до лиги Европы допалзём,а вы до ЛЧ когда?
Регистрация: 12.02.2013
№82 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Я вчера в Цирке был на Баронетах
Размалёванным под лазурь клоуном ? Удачно выступил ?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№81 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: dima94
Молимся за Промеса...

Великие и Недосягаемые, Ваши чаяния и надежда - негр!


Про Великих и Недосягаемых -это ты правильно сказал!Ваши надежды и чаяния-это мусорный бак-говночашка,который вы когда то захватили!И это ваш потолок!Что ,еда кончилась?
Регистрация: 3.09.2016
№80 Написал: grisha (Сегодня, 21:39) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bierbauch
ород на Неве сегодня, похоже, не спит

Я вчера в Цирке был на Баронетах - сегодня не хуже
Но бесплатно ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№79 Написал: imaginary (Сегодня, 21:39) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
и что?
вы такие великие, что вам писать нельзя?
Пишите ,но место своё знайте - ваша команда ещё находится в состоянии зачатия и становления ,а вы уже смеете вякать на вечные величины.

до лиги Европы в этом сезоне доползите хотя бы "вечные величины"
Регистрация: 7.02.2010
№78 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 21:37) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Бавария»
Город на Неве сегодня, похоже, не спит. Скрипит зубами от злости, сточив их до кровавых дёсен!


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№77 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Победили , и слава богу. С победой КБ.
Регистрация: 20.03.2014
№76 Написал: grisha (Сегодня, 21:34) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
и что?

прыщщык тарасовский
Читай Великого КАРПИНА - играли два ГАВНА, а третий Терек болел за обоих
Регистрация: 19.04.2017
№75 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
grisha,
и что?сдулся?
иди целуй Бубнова в попу!! laughing
онолитег,мля..


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№74 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:29) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Понятное дело - наберут очков у бердыевых, гаджиевых, красножаевых, слюняйбековых и сулеймановых =- и воссияют выше СОЛНЦА над Тарасовским пустырником и боярышником ))))))))))))))

ГрисхаМ.Какой же ты торканутый, ублюдочный хам, зачем ты оскорбляешь заслуженных людей. Иди лучше к своей унитазарене и отгоняй бакланов, чтобы крышу не расклевали.
Регистрация: 20.03.2014
№73 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
и что?
вы такие великие, что вам писать нельзя?
Пишите ,но место своё знайте - ваша команда ещё находится в состоянии зачатия и становления ,а вы уже смеете вякать на вечные величины.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№72 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:29) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dima94
Молимся за Промеса...

Отсасаите у него, убогие!
Великие и Недосягаемые, Ваши чаяния и надежда - негр!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№71 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +8
  •  (14)
online

А что чумазых то опять выкручивает на фекалии? У басмачей сегодня не было моментов вообще - ноль целых xyй десятых. Или все по-инерции, как лай у уличных дворняг???
Регистрация: 3.03.2007
№70 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот смотрите!
мы хотим,чтобы Спартак не облажался в ЛЧ?
мы хотим очки в общую копилку ?
мы хотим зла всем другим клубам РФ в Европе,кроме своего?
Ответьте на эти вопросы,господа??
Прежде,чем обсирать не по делу.. angry


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№69 Написал: karioka NORD (Сегодня, 21:27) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
С победой КБ!
Регистрация: 14.08.2009
№68 Написал: seryu Москва (Сегодня, 21:26) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: grisha
Цитата: spiri
,победу СМ заслужил

Одно ведёрко из нашей столовой после закрытия - заслужил))))))))))))
Не больше

Бедолага, со своей помоешной братвой лучше поделись.
Регистрация: 17.03.2009
№67 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:25) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Энтерпрайз
И это цвет "культурной столицы"!!!
Да знаем мы их цвет..,только парад этим животным никак не разрешат.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№66 Написал: imaginary (Сегодня, 21:24) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
первая победа за месяц, а уже опять крышу сносит у великих

Пишет болела никаких.

и что?
вы такие великие, что вам писать нельзя?
Регистрация: 7.02.2010
№65 Написал: grisha (Сегодня, 21:23) #
  • -14
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
пшолнах

Прыщ тарасовский выдави ))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№64 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:22) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Спортог выглядел чуть получше. Но исключительно и только - за счет Промеса. Без него - абсолютно средняя крепкая команда. Промес на фоне наших команд выглядит супер. А на фоне французов из сборной Франции - да ничего особенного. Середнячок... Вывод? Мы жутко отстаем по уровню футбола от ведущих стран. Пропасть.


На фоне французов,а как Роббен на их фоне выглядил,а он игрок мирового уровня или нет?По 1 матчу не судят,это вам мой совет.
Регистрация: 12.02.2013
№63 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
grisha,
пшолнах.. smile
прошу прощения у всех коллег..


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№62 Написал: grisha (Сегодня, 21:21) #
  • -11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
ЧМ на носу.

На носу у вас огромный прыщщщ - и всё !
Регистрация: 19.04.2017
№61 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:20) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: Шмайхель
что мля за команда - убогие мрази.

красножопые свино-макаки!


И это цвет "культурной столицы"!!!
Регистрация: 3.09.2016
№60 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
нетрал
всем камням галапередолу за позорный слив!


А ты знаешь, это может быть вполне реально, когда к жопе припёрло(а спартаку припёрло), они вполне могли зарядить Бердыева, тем более они его исторически побаиваются за постоянное унижение. Бикеич это понимает, и мог пойти на это(эти сейчас на все готовы, чтобы не замарать честь "чемпионского" мундира).

Дурачек!
Регистрация: 13.08.2009
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