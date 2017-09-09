Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:25
Роман Широков: важно, что дети смогли пообщаться со звездами футбола на открытии "Лужников" (1)
Роман Широков: важно, что дети смогли пообщаться со звездами футбола на открытии "Лужников" (1)
19:00
Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году (1)
Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году (1)
17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (9)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (9)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (5)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (5)
"Спартак" с минимальным счетом выиграл у "Рубина"
В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Рубином".
Чемпионат России
9 тур
"Спартак" - "Рубин" 1:0
Гол: Промес, 48
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Дмитрий Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 81), Адриано (Роша, 89)
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 74), Навас, Гранат, Набиуллин, М'Вила, Оздоев (Лестьенн, 75), Карадениз, Цакташ (Сонг, 81), Канунников
Предупреждения: Промес, 23, Попов, 24, Сигурдссон, 36, Ещенко, 42, Кутепов, 78
Чемпионат России
9 тур
"Спартак" - "Рубин" 1:0
Гол: Промес, 48
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Боккетти, Дмитрий Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 81), Адриано (Роша, 89)
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 74), Навас, Гранат, Набиуллин, М'Вила, Оздоев (Лестьенн, 75), Карадениз, Цакташ (Сонг, 81), Канунников
Предупреждения: Промес, 23, Попов, 24, Сигурдссон, 36, Ещенко, 42, Кутепов, 78
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.