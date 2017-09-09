Гол, который изменил всё. «Спартак» победил благодаря Промесу

«Спартак» и «Рубин» в 1-м тайме выдали футбол, который было очень тяжело смотреть, но быстрый гол Промеса в начале 2-го перевернул игру и позволил красно-белым доминировать до финального свистка.Массимо Каррера уже использовал схему с тремя центральными защитниками в Хабаровске, потому решение сыграть против Бердыева таким образом не удивило. Скорее обратили на себя внимание отдельные игроки – вернувшиеся в основу Джикия, Кутепов, Попов и Ребров. Похоже, именно Артёму Каррера решил доверить тяжелейший осенний отрезок.Верный консильери Бердыева Сесар Навас наконец решил свои личные проблемы и сразу занял место в центре обороны с капитанской повязкой. Из-за вылета Азмуна и ухода Жонатаса Канунников в атаке стал безальтернативным.Лучшая игра «Спартака», о которой мы стали забывать – это быстрые атаки с ходу, летучий футбол, обыгрыши Квинси, прыжки Зе Луиша, залпы Глушакова и Фернандо, открывания Адриано, навесы Комбарова... Но в 1-м тайме матча с «Рубином» самым впечатляющим оказался неточный (хотя классный) удар Глушакова из-за пределов штрафной. Всё остальное «Рубин» уверенно разрушал, либо это делал Ивелин Попов. Казанцы всего дважды дали москвичам свободную зону и дважды болгарин не смог довести мяч до Ещенко как надо.Ко всему прочему, он ещё и рисковал оставить команду в меньшинстве, что в матче с «Локо» явилось катастрофой. В Англии за такие прыжки ныне предъявляют красные, потому пока спартаковцы напирали на Лапочкина, сам Попов признавал свою вину и облегчённо выдохнул, увидев перед собой жёлтую.Карточки также заработали Квинси и Ещенко. Эпизоды с жёлтыми для Андрея и Ивелина показывали, что команда была заряжена хорошо, футболисты даже чересчур были настроены биться за каждый мяч. Но на игру это положительного влияния не оказывало.Игра была действительно уродлива: один мучающийся футболист сменял на поле другого, а жёлтых карточек было больше, чем ударов (4 против 3 при отсутствии ударов в створ). Потому вполне можно было говорить, что матч проходил по условиям «Рубина», который эталонно нейтрализовывал соперника и не давал ему ни метра пространства. «Спартак» в этом плане смотрелся конкурентоспособно, но хозяина и чемпиона накануне выезда в Словению требовалось что-то большее.Зрители еле досмотрели 1-й тайм, но 2-й начался с совсем внезапного и неожиданного события. Глушаков в касание с подбора отскока направил мяч на Квинси, Сигурдссон ошибся на перехвате, а с Рыжиковым и Навасом Промес блестящим ударом разобрался. «Рубин» до перерыва имел пару-тройку перспективных подходов, но Канунников ковырялся с мячом, Оздоев принимал неправильное решение. А Квинси на своём высочайшем для РФПЛ классе просто решил эпизод, получив чуточку пространства на пару секунд.Адриано и Промес выбегали 1 на 1 и тут же должны были добивать «Рубин», но не воспользовались пространством. Казанцы выглядели как вратарь, собиравшийся пойти на выход и оставшийся в полупозиции: они не доставляли проблем обороне «Спартака», но притягивали их к своим воротам.Бердыев хотел усилить атаку Лестьенном, но травма Оздоева вынудила его ещё и делать совершенно ненужную замену Сигурдссона на Сорокина, чтобы вписаться в лимит. Но вместо организации давления на штрафную «Спартака» «Рубин» открывал всё больше свободных зон и создавал райские условия для Квинси. Голландец нёсся вперёд, создал голевой момент для Адриано (Рыжиков даже поначалу не понял, спасла ли его штанга) и заставлял «Рубин» отбиваться вместо того, чтобы давить.Во 2-м тайме «Спартак» доминировал благодаря Квинси и его голу. Бердыевский «Ростов» лучших времён и то редко мог уйти от поражения в гостях, а «Рубин» пока всё же до той команды не дотягивает. Гол сегодня решил всё, мог так же решить и в другую сторону, а забил его самый мастеровитый игрок на поле. Логично и очень важно перед Лигой чемпионов. Глядя на игру в 1-м тайме, не кажется, что «Спартак» на что-то там способен, но видя единение тренера и игроков после матча, может создаться и другое впечатление. Возможно, этот аспект окажется даже более важным, если Луис Адриано поймёт, что сейчас не время демонстративно отказываться пожать руку тренеру и раскачивать красно-белую лодку, и так неуверенно держащуюся на плаву.