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Массимо Каррера: Промес – выдающийся игрок, и это не открытие

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче против "Рубина" (1:0) в девятом туре РФПЛ.

"Это был хороший матч. Мы знали, что будет сложная игра. Смогли сразу забить во втором тайме, и потом у нас появились другие голевые моменты. Я доволен тем, как ребята боролись.

Что касается забившего победный гол Квинси Промеса, то это выдающийся игрок, и это не открытие", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Каррера Спартак Рубин
Сегодня, 21:30
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(2)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:37) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Млять...Неймара не купили confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Квинси просто красавец!да и все сегодня молодцы!видна заряженность-оттуда и ошибки..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (4)

Конечно если бы не он не видать вам трех очков.
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:32) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен,тем более в РФПЛ.
Регистрация: 12.02.2013
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