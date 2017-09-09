Массимо Каррера: Промес – выдающийся игрок, и это не открытие

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче против "Рубина" (1:0) в девятом туре РФПЛ."Это был хороший матч. Мы знали, что будет сложная игра. Смогли сразу забить во втором тайме, и потом у нас появились другие голевые моменты. Я доволен тем, как ребята боролись.Что касается забившего победный гол Квинси Промеса, то это выдающийся игрок, и это не открытие", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".