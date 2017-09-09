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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: Промес – выдающийся игрок, и это не открытие
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче против "Рубина" (1:0) в девятом туре РФПЛ.
"Это был хороший матч. Мы знали, что будет сложная игра. Смогли сразу забить во втором тайме, и потом у нас появились другие голевые моменты. Я доволен тем, как ребята боролись.
Что касается забившего победный гол Квинси Промеса, то это выдающийся игрок, и это не открытие", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".
"Это был хороший матч. Мы знали, что будет сложная игра. Смогли сразу забить во втором тайме, и потом у нас появились другие голевые моменты. Я доволен тем, как ребята боролись.
Что касается забившего победный гол Квинси Промеса, то это выдающийся игрок, и это не открытие", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".
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