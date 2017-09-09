Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:25
Роман Широков: важно, что дети смогли пообщаться со звездами футбола на открытии "Лужников" (1)
Роман Широков: важно, что дети смогли пообщаться со звездами футбола на открытии "Лужников" (1)
19:00
Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году (1)
Давид Трезеге: презентация тура Кубка чемпионата мира навевает воспоминания об успехе сборной Франции в 1998 году (1)
17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (9)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (9)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (5)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (5)
"Сток Сити" вничью сыграл с "Манчестер Юнайтед"
Сегодня в 4-м туре английской премьер-лиги "Сток Сити" на своем поле вничью сыграл с "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Чемпионат Англии
4 тур
"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Шупо-Мотинг, 43, Рашфорд, 45+1, Лукаку, 57, Шупо-Мотинг, 63
"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Кэмерон (Инди, 46), Виммер, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Бераино, 75)
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Бейи, Джонс, Валенсия, Матич, Эррера (Мата, 72), Погба, Мхитарян (Лингард, 84), Лукаку, Рашфорд (Марсьяль, 72)
Чемпионат Англии
4 тур
"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Шупо-Мотинг, 43, Рашфорд, 45+1, Лукаку, 57, Шупо-Мотинг, 63
"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Кэмерон (Инди, 46), Виммер, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Бераино, 75)
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Бейи, Джонс, Валенсия, Матич, Эррера (Мата, 72), Погба, Мхитарян (Лингард, 84), Лукаку, Рашфорд (Марсьяль, 72)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.