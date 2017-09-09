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"Сток Сити" вничью сыграл с "Манчестер Юнайтед"

Сегодня в 4-м туре английской премьер-лиги "Сток Сити" на своем поле вничью сыграл с "Манчестер Юнайтед" (2:2).

Чемпионат Англии

4 тур

"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Шупо-Мотинг, 43, Рашфорд, 45+1, Лукаку, 57, Шупо-Мотинг, 63

"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Кэмерон (Инди, 46), Виммер, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Бераино, 75)

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Бейи, Джонс, Валенсия, Матич, Эррера (Мата, 72), Погба, Мхитарян (Лингард, 84), Лукаку, Рашфорд (Марсьяль, 72)
Теги: Сток Сити Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:42
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№2 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Весь пресс мне засрал этот МЮ(((
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это Англия,сынку.. blush
За что и любим!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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