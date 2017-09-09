"Сток Сити" вничью сыграл с "Манчестер Юнайтед"

Сегодня в 4-м туре английской премьер-лиги "Сток Сити" на своем поле вничью сыграл с "Манчестер Юнайтед" (2:2).Чемпионат Англии4 турШупо-Мотинг, 43, Рашфорд, 45+1, Лукаку, 57, Шупо-Мотинг, 63"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Кэмерон (Инди, 46), Виммер, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Бераино, 75)"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Бейи, Джонс, Валенсия, Матич, Эррера (Мата, 72), Погба, Мхитарян (Лингард, 84), Лукаку, Рашфорд (Марсьяль, 72)