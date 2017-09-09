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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Мориц Бауэр: в 1-м тайме «Рубин» контролировал игру, гола не хватило
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр после поражения от «Спартака» со счётом 0:1 отметил, что его команда хорошо отыграла 1-й тайм, но пропустила в очень неподходящее время, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Почему не удалось создать моментов?
– «Спартак» – хорошая команда. Очень сложно против таких создавать 20 моментов. В 1-й половине мы контролировали игру, как раз гола не хватило.
– Не показалось, что Попова должны были удалять?
– Сложно сказать. Но после игры уже нет смысла обсуждать решение судьи.
– Почему «Спартак» так сильно поджал во 2-м тайме?
– «Спартак» не просто так стал чемпионом, реально очень хорошая команда. Но в 1-й половине игру лучше контролировали мы, во 2-й они оказывали больше давления.
– До забитого гола у «Спартака» не было моментов. Можно сказать, что игру решила одна ошибка?
– Да, в 1-м тайме обе команды хорошо играли. Но они забили в идеальное время и дальше оказывали давление с помощью фанатов.
– Что сказал тренер после игры?
– Все были разочарованы. Поражение 0:1 – всегда большое разочарование, такие игры ты можешь свести к ничьей. Но мы уже думаем о том, как заработать 3 очка в следующем матче.
– Почему не удалось создать моментов?
– «Спартак» – хорошая команда. Очень сложно против таких создавать 20 моментов. В 1-й половине мы контролировали игру, как раз гола не хватило.
– Не показалось, что Попова должны были удалять?
– Сложно сказать. Но после игры уже нет смысла обсуждать решение судьи.
– Почему «Спартак» так сильно поджал во 2-м тайме?
– «Спартак» не просто так стал чемпионом, реально очень хорошая команда. Но в 1-й половине игру лучше контролировали мы, во 2-й они оказывали больше давления.
– До забитого гола у «Спартака» не было моментов. Можно сказать, что игру решила одна ошибка?
– Да, в 1-м тайме обе команды хорошо играли. Но они забили в идеальное время и дальше оказывали давление с помощью фанатов.
– Что сказал тренер после игры?
– Все были разочарованы. Поражение 0:1 – всегда большое разочарование, такие игры ты можешь свести к ничьей. Но мы уже думаем о том, как заработать 3 очка в следующем матче.
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