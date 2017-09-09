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Мориц Бауэр: в 1-м тайме «Рубин» контролировал игру, гола не хватило

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр после поражения от «Спартака» со счётом 0:1 отметил, что его команда хорошо отыграла 1-й тайм, но пропустила в очень неподходящее время, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Почему не удалось создать моментов?

– «Спартак» – хорошая команда. Очень сложно против таких создавать 20 моментов. В 1-й половине мы контролировали игру, как раз гола не хватило.

– Не показалось, что Попова должны были удалять?

– Сложно сказать. Но после игры уже нет смысла обсуждать решение судьи.

– Почему «Спартак» так сильно поджал во 2-м тайме?

– «Спартак» не просто так стал чемпионом, реально очень хорошая команда. Но в 1-й половине игру лучше контролировали мы, во 2-й они оказывали больше давления.

– До забитого гола у «Спартака» не было моментов. Можно сказать, что игру решила одна ошибка?

– Да, в 1-м тайме обе команды хорошо играли. Но они забили в идеальное время и дальше оказывали давление с помощью фанатов.

– Что сказал тренер после игры?

– Все были разочарованы. Поражение 0:1 – всегда большое разочарование, такие игры ты можешь свести к ничьей. Но мы уже думаем о том, как заработать 3 очка в следующем матче.
Теги: Рубин Спартак Бауэр Rвидео
Сегодня, 21:55
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