Мориц Бауэр: в 1-м тайме «Рубин» контролировал игру, гола не хватило

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр после поражения от «Спартака» со счётом 0:1 отметил, что его команда хорошо отыграла 1-й тайм, но пропустила в очень неподходящее время, передаёт корреспондент– «Спартак» – хорошая команда. Очень сложно против таких создавать 20 моментов. В 1-й половине мы контролировали игру, как раз гола не хватило.– Сложно сказать. Но после игры уже нет смысла обсуждать решение судьи.– «Спартак» не просто так стал чемпионом, реально очень хорошая команда. Но в 1-й половине игру лучше контролировали мы, во 2-й они оказывали больше давления.– Да, в 1-м тайме обе команды хорошо играли. Но они забили в идеальное время и дальше оказывали давление с помощью фанатов.– Все были разочарованы. Поражение 0:1 – всегда большое разочарование, такие игры ты можешь свести к ничьей. Но мы уже думаем о том, как заработать 3 очка в следующем матче.