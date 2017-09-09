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Леонид Трахтенберг – журналистам: команда обижена на то, что вы списали её в архив (видео)

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал тот факт, что команда в полном составе проигнорировала журналистов в микст-зоне и ушла через другой выход, а также пообещал, что это случилось в последний раз в сезоне, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Вы списали команду в архив. Какая-то обида есть. Как вам работать? А как команде играть?

– Как играли, так пусть и играют. Сегодня никого не будет, все ушли?

– Нет, не все, остались 2 водителя...

– Ну это не особо смешно, это х***я. Серьёзно, это не первый раз. И вы обещали что-то с этим сделать.

– Я конечно обещал. Я и сейчас обещаю.

– Ну несмешно это, неправильно... Нас здесь 30 человек и ни с чем уедем!

– Согласен абсолютно. Будем улучшать ситуацию параллельно с игрой.

– Причём тут игра? Они могли проиграть 0:5 и выйти поговорить.

– (пауза) на всякий случай, у меня в руке чай, ребята. Можете попробовать. Без коньяка. Я понял, что у вас жизнь непростая, если вы записываете даже то, что я говорю.

– А кого ещё записывать?

– Хорошо, давайте поговорим. Ребят, мы вчера встречались на дне открытых дверей, все было хорошо, полчаса тренировки...

– Откуда Вы знаете, что там было, если Вы не пришли?

– Да. (пауза)

– Сейчас усталым людям надо кому-то звонить, а на*** мне это надо, если я здесь стою и жду их? 2 минуты сказать.

– Можно без мата? Всем надо. Я был в вашей шкуре, я всё понимаю. Буду разговаривать. Это будет последний раз в этом сезоне, пока я работаю, договорились.
Теги: Спартак Rвидео
Сегодня, 22:13
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19
(2)
№19 Написал: Grindor (Сегодня, 23:30) #
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online

stepanmlc, мне отлично. А ты лучше научись в споре орудовать аргументами, а не набрасывать и мутью какой-то отбрехиваться. Если тебе меньше восемнадцати ещё ладно, но если ты уже мужик взрослый, жаль тебя конечно.
Регистрация: 17.02.2016
№18 Написал: Александр Симбирский (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
stepanmlc,


Ваша простата агонизирует, Степан
Регистрация: 14.06.2016
№17 Написал: stepanmlc (Сегодня, 23:18) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Grindor
еб*т.

ну и какого тебе ?

Цитата: Grindor
Не кажется ли тебе, что ты, скажем мягко, абсолютно не прав?

нет, не кажется, еще вопросы есть ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№16 Написал: Grindor (Сегодня, 23:09) #
  • +1
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online

stepanmlc, еб*т. Потому что ты в мой адрес чушь несёшь про "помои" и "херню", а сам этот контент активно потребляешь. Не кажется ли тебе, что ты, скажем мягко, абсолютно не прав?
Регистрация: 17.02.2016
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 23:04) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Grindor,
тебя ебет вообще ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№14 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:04) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Симбирский
grisha,
Ты упоролся что ли?)

гриша - это диагноз , форма психического расстройства совмещённого с энорезом .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№13 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что-то свиньи слишком много о себе возомнили, на интервью не подходят, тренеру руку не жмут.
ЛЧ покажет вам истинное место в европейской футбольной иерархии, свиноматки недоделанные.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№12 Написал: Grindor (Сегодня, 23:02) #
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  •  (4)
online

stepanmlc, на х*й ты тогда тут сидишь, если мы "всякую херню" пишем??
Регистрация: 17.02.2016
№11 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: grisha

И правильно - даже у пивного ларька вам морду набьют, если без разрешения в кружку лезете - а тем более, когда любое дерьмо пытается с вопросами лезть - без разрешения

Дерьмо без разрешения остается за пределами микст-зоны. А в ней — журналисты с разрешением от клуба, которое называется аккредитация
Регистрация: 2.09.2013
№10 Написал: Grindor (Сегодня, 22:59) #
  • 0
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online

ajax101, фишка в том, что это обязанность футболистов. Выйти и пообщаться с журналистами. Боишься от желтой прессы какой-нибудь подставы? Будь корректен, думай, что ты говоришь. Никто не будет писать то, чего футболист не сказал. Мы смотрим на организацию футбола в Европе и завистливо цокаем языком. Вот начали бы уважительно к прессе относиться, первый шаг бы и сделали.

Александр Симбирский, есть версия, что все Гриши немного не в себе
Регистрация: 17.02.2016
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
журналюги сначала помою льют на игроков и пишут всякую херню, а потом обижаются как девочки что с ними не поговорили


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: vikdo (Сегодня, 22:57) #
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online

Цитата: Romgus
ну если потратишь целый вечер на поездку в Тушино ради 2 минут разговора, а человек, который получает в 100 раз больше тебя не захочет поболтать эти жалкие 2 минуты потому что обиделся или просто потому что впадлу, ты вряд ли перенесёшь это без всяких душевных ран

Не все понимают, что ради болельщиков и работают журналисты, ну а игроки выходит и на болельщиков забивают болт.

Цитата: grisha
И правильно - даже у пивного ларька вам морду набьют, если без разрешения в кружку лезете - а тем более, когда любое дерьмо пытается с вопросами лезть - без разрешения

Чьего интересно разрешения?


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№7 Написал: Александр Симбирский (Сегодня, 22:43) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
grisha,
Ты упоролся что ли?)
Регистрация: 14.06.2016
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romgus
Цитата: ajax101
Да, а какие ранимые журналисты!

ну если потратишь целый вечер на поездку в Тушино ради 2 минут разговора, а человек, который получает в 100 раз больше тебя не захочет поболтать эти жалкие 2 минуты потому что обиделся или просто потому что впадлу, ты вряд ли перенесёшь это без всяких душевных ран


У каждого своя работа. Всем тяжело.
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: grisha (Сегодня, 22:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romgus
если потратишь целый вечер на поездку в Тушино ради 2 минут разговора, а человек, который получает в 100 раз больше тебя не захочет поболтать эти жалкие 2 минуты потому что обиделся или просто потому что впадлу, ты вряд ли перенесёшь это без всяких душевных ран

И правильно - даже у пивного ларька вам морду набьют, если без разрешения в кружку лезете - а тем более, когда любое дерьмо пытается с вопросами лезть - без разрешения
Говна много лезет - а люди себя уважают и не хотят пачкаться об не профессионалов
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 22:27) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: ajax101
Да, а какие ранимые журналисты!

ну если потратишь целый вечер на поездку в Тушино ради 2 минут разговора, а человек, который получает в 100 раз больше тебя не захочет поболтать эти жалкие 2 минуты потому что обиделся или просто потому что впадлу, ты вряд ли перенесёшь это без всяких душевных ран
Регистрация: 2.09.2013
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну да. Журналюги виноваты.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vikdo
Какие ранимые игроки оказывается у нас.


Да, а какие ранимые журналисты!
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: vikdo (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (13)
online

Какие ранимые игроки оказывается у нас.


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
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