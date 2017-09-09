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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леонид Трахтенберг – журналистам: команда обижена на то, что вы списали её в архив (видео) (19)
Леонид Трахтенберг – журналистам: команда обижена на то, что вы списали её в архив (видео) (19)
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Леонид Трахтенберг – журналистам: команда обижена на то, что вы списали её в архив (видео)
Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал тот факт, что команда в полном составе проигнорировала журналистов в микст-зоне и ушла через другой выход, а также пообещал, что это случилось в последний раз в сезоне, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Вы списали команду в архив. Какая-то обида есть. Как вам работать? А как команде играть?
– Как играли, так пусть и играют. Сегодня никого не будет, все ушли?
– Нет, не все, остались 2 водителя...
– Ну это не особо смешно, это х***я. Серьёзно, это не первый раз. И вы обещали что-то с этим сделать.
– Я конечно обещал. Я и сейчас обещаю.
– Ну несмешно это, неправильно... Нас здесь 30 человек и ни с чем уедем!
– Согласен абсолютно. Будем улучшать ситуацию параллельно с игрой.
– Причём тут игра? Они могли проиграть 0:5 и выйти поговорить.
– (пауза) на всякий случай, у меня в руке чай, ребята. Можете попробовать. Без коньяка. Я понял, что у вас жизнь непростая, если вы записываете даже то, что я говорю.
– А кого ещё записывать?
– Хорошо, давайте поговорим. Ребят, мы вчера встречались на дне открытых дверей, все было хорошо, полчаса тренировки...
– Откуда Вы знаете, что там было, если Вы не пришли?
– Да. (пауза)
– Сейчас усталым людям надо кому-то звонить, а на*** мне это надо, если я здесь стою и жду их? 2 минуты сказать.
– Можно без мата? Всем надо. Я был в вашей шкуре, я всё понимаю. Буду разговаривать. Это будет последний раз в этом сезоне, пока я работаю, договорились.
– Вы списали команду в архив. Какая-то обида есть. Как вам работать? А как команде играть?
– Как играли, так пусть и играют. Сегодня никого не будет, все ушли?
– Нет, не все, остались 2 водителя...
– Ну это не особо смешно, это х***я. Серьёзно, это не первый раз. И вы обещали что-то с этим сделать.
– Я конечно обещал. Я и сейчас обещаю.
– Ну несмешно это, неправильно... Нас здесь 30 человек и ни с чем уедем!
– Согласен абсолютно. Будем улучшать ситуацию параллельно с игрой.
– Причём тут игра? Они могли проиграть 0:5 и выйти поговорить.
– (пауза) на всякий случай, у меня в руке чай, ребята. Можете попробовать. Без коньяка. Я понял, что у вас жизнь непростая, если вы записываете даже то, что я говорю.
– А кого ещё записывать?
– Хорошо, давайте поговорим. Ребят, мы вчера встречались на дне открытых дверей, все было хорошо, полчаса тренировки...
– Откуда Вы знаете, что там было, если Вы не пришли?
– Да. (пауза)
– Сейчас усталым людям надо кому-то звонить, а на*** мне это надо, если я здесь стою и жду их? 2 минуты сказать.
– Можно без мата? Всем надо. Я был в вашей шкуре, я всё понимаю. Буду разговаривать. Это будет последний раз в этом сезоне, пока я работаю, договорились.
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