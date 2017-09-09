Леонид Трахтенберг – журналистам: команда обижена на то, что вы списали её в архив (видео)

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал тот факт, что команда в полном составе проигнорировала журналистов в микст-зоне и ушла через другой выход, а также пообещал, что это случилось в последний раз в сезоне, передаёт корреспондент– Вы списали команду в архив. Какая-то обида есть. Как вам работать? А как команде играть?– Нет, не все, остались 2 водителя...– Я конечно обещал. Я и сейчас обещаю.– Согласен абсолютно. Будем улучшать ситуацию параллельно с игрой.– (пауза) на всякий случай, у меня в руке чай, ребята. Можете попробовать. Без коньяка. Я понял, что у вас жизнь непростая, если вы записываете даже то, что я говорю.– Хорошо, давайте поговорим. Ребят, мы вчера встречались на дне открытых дверей, все было хорошо, полчаса тренировки...– Да. (пауза)– Можно без мата? Всем надо. Я был в вашей шкуре, я всё понимаю. Буду разговаривать. Это будет последний раз в этом сезоне, пока я работаю, договорились.