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Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Эспаньол"

"Барселона" дома одержала крупную победу над "Эспаньолом" в матче 3-го тура чемпионата Испании - 5:0.

Чемпионат Испании

3 тур

"Барселона" - "Эспаньол" 5:0

Голы: Месси, 26, 37, 73, Пике, 90, Суарес, 90+1

"Барселона": тер Стеген - Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити - Ракитич, Бускетс, Иньеста, (Гомеш, 78), Деулофеу, (Дембеле, 75), - Месси, Суарес.

"Эспаньол": Лопес - Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь - Диоп, Санчес, (Наварро, 76), Дардер, Хави Фуэго, Пьятти, (Гарсия, 63), - Баптистао, Морено.

Предупреждения: Бускетс, 19, Лопес, 28, Санчес, 65, Дардер, 77, Диоп, 90
Теги: Барселона Эспаньол
Вчера, 23:50
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