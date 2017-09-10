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Тони Кросс провел 100-й матч в чемпионате Испании

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Леванте".

В стартовом составе королевского клуба на поле вышел 27-летний немецкий полузащитник Тони Кроос, для которого этот матч стал 100-м в Примере. В этих матчах хавбек забил 7 голов.
Сегодня, 00:03
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