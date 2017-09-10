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Антонио Конте: хороший результат и хорошая игра

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Лестером" (2:1) в чемпионате Англии.

"Мы играли намного лучше соперника и могли забить больше, чем два гола. Пенальти немного изменил ситуацию, поскольку воодушевил "Лестер". Хороший результат и хорошая игра, учитывая, что недавно были матчи сборных", - цитирует тренера ВВС.
Теги: Конте Челси Лестер
Сегодня, 01:07
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