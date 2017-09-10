Антонио Конте: хороший результат и хорошая игра

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Лестером" (2:1) в чемпионате Англии."Мы играли намного лучше соперника и могли забить больше, чем два гола. Пенальти немного изменил ситуацию, поскольку воодушевил "Лестер". Хороший результат и хорошая игра, учитывая, что недавно были матчи сборных", - цитирует тренера ВВС.