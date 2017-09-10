Леонарду Жардим: "Ницца" будет бороться за высокие места в чемпионате

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Ниццы" (0:4) в пятом туре чемпионата Франции."Мы не подготовились к матчу так как нужно и не показали нашу игру. "Монако" слишком много в первом тайме. И в этих условиях стало играть труднее. Мы должны забыть об этом поражении. "Ницца" - сильная команда, которая будет бороться за высокие места в чемпионате", - цитирует Жардима L'Equipe.