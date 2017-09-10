Карлес Пуйоль отказался от поста спортивного директора "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль отказался от поста спортивного директора клуба, сообщает испанская пресса.В итоге должность досталась Пепу Сегуре, который ранее занимался трансферами в "Барселоне Б".Пуйоль сыграл за "Барселону" 589 матчей и забил 19 голов.