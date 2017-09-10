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Карлес Пуйоль отказался от поста спортивного директора "Барселоны"

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль отказался от поста спортивного директора клуба, сообщает испанская пресса.

В итоге должность досталась Пепу Сегуре, который ранее занимался трансферами в "Барселоне Б".

Пуйоль сыграл за "Барселону" 589 матчей и забил 19 голов.
Теги: Пуйоль Барселона
Сегодня, 01:37
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