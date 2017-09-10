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Юрген Клопп: эпизод с Эдерсоном - несчастный случай

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:5).

"У нас было все, что нужно при игре в равных составах. У нас был шанс. Пропустили первый необязательный гол, сыграв не очень умно. Однако определяющей в этом матче стала красная карточка Садио Мане. Не думаю, что это было удаление.

Я был близок к удалению со скамейки. Я сказал резервному рефери, что столкновение Мане с вратарём не заслуживало красной карточки. Надеюсь, Эдерсон не получил серьёзной травмы. Это несчастный случай. Нога Мане не была поднята высоко, а голкипер головой вперёд шёл на мяч. Садио расстроен", - цитирует Клоппа BBC Sport.
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 08:43
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№1 Написал: Валерия Сугак (Сегодня, 11:10) #
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Регистрация: 10.09.2017
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