Флорентино Перес: "Реал" не будет платить 222 миллиона евро за футболиста

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ".Напомним, французский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро."Реал" не будет платить 222 миллиона евро за футболиста. Но есть клубы, которые способны выложить такие деньги. "ПСЖ" сделал это и получил Неймара. Если они на это решились, значит, он того стоит. Нет сомнений в том, что Неймар это отличный игрок.Мы вели переговоры по Мбаппе. Но он выбрал "ПСЖ", поскольку он родился в Париже. Я не уверен, что стоило его покупать, разрушая то, что у нас уже есть. Тем более Мбаппе хотел играть за "ПСЖ" и теперь он там", - цитирует Переса Le Figaro.