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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Флорентино Перес: "Реал" не будет платить 222 миллиона евро за футболиста
Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ".
Напомним, французский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро.
"Реал" не будет платить 222 миллиона евро за футболиста. Но есть клубы, которые способны выложить такие деньги. "ПСЖ" сделал это и получил Неймара. Если они на это решились, значит, он того стоит. Нет сомнений в том, что Неймар это отличный игрок.
Мы вели переговоры по Мбаппе. Но он выбрал "ПСЖ", поскольку он родился в Париже. Я не уверен, что стоило его покупать, разрушая то, что у нас уже есть. Тем более Мбаппе хотел играть за "ПСЖ" и теперь он там", - цитирует Переса Le Figaro.
Напомним, французский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро.
"Реал" не будет платить 222 миллиона евро за футболиста. Но есть клубы, которые способны выложить такие деньги. "ПСЖ" сделал это и получил Неймара. Если они на это решились, значит, он того стоит. Нет сомнений в том, что Неймар это отличный игрок.
Мы вели переговоры по Мбаппе. Но он выбрал "ПСЖ", поскольку он родился в Париже. Я не уверен, что стоило его покупать, разрушая то, что у нас уже есть. Тем более Мбаппе хотел играть за "ПСЖ" и теперь он там", - цитирует Переса Le Figaro.
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