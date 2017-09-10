Футболистам "Ньюкасла" выплатят 20 миллионов фунтов за победу в Кубке Англии

Руководство "Ньюкасла" серьезно мотивировало своих футболистов, сообщает Sky Sports.Так, за победу в Кубке Англии игроки клуба получат 20 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом владелец клуба Майк Эшли хочет мотивировать команду - в последний раз "Ньюкасл" побеждал в Кубке Англии в 1955 году.