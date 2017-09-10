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"Краснодар" вышел на первое место в молодежном первенстве

"Краснодар" обыграл "Уфу" в матче 9-го тура молодежного первенства премьер-лиги.

Молодежное первенство

9 тур

"Уфа" - "Краснодар" 1:2

Голы: Дивеев, 35, Уткин, 60, Черников, 66

"Уфа": Лясов, Патрашко, Хазиев, Егоров, Криворог, Зарипов (Шитов, 78), Кутлусурин, Виденеев, Дивеев (Емельянов, 69), Журавлёв (Мухаметшин, 66), Дёмин

"Краснодар": Сафонов, Татаев, Парадин, Бородин, Бочко, Голубев, Уткин, Текучёв (Черников, 46), Сабуа, Игнатьев, Сулейманов, Григорян (Халназаров, 75)

Предупреждения: Бочко, 31, Дёмин, 50, Виденеев, 57, Парадин, 81, Дивеев, 82, Голубев, 90, Черников, 90, Криворог, 90
Теги: Краснодар Уфа
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