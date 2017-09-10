Альваро Мората: с нетерпением жду, когда "Челси" вернется на первое место

Форвард "Челси" Альваро Мората после победы в матче против "Лестера" (2:1) в четвертом туре АПЛ отметил, что игра была сложной."Было важно обыграть "Лестер" на выезде. Здесь против него играть сложно. Мы вели с хорошим счетом 2:0, но до конца додержать преимущество не смогли. Самое главное, что удалось выиграть. С нетерпением жду, когда "Челси" вернется на первое место", - цитирует Морату ВВС.