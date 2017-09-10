Рональд Куман: против полузащиты "Тоттенхэма" трудно играть

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче против "Тоттенхэма" (0:3)."Я разочарован результатом матча. В первом тайме, до 25 минуте у нас все было в порядке. Мы имели моменты, чтобы забить, но потом мы пропустили и стало сложнее играть. Мы потеряли контроль над игрой. Против полузащиты "Тоттенхэма" трудно играть", - цитирует Кумана ВВС.