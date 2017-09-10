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Матч "Бенфика" - ЦСКА будет судить испанская бригада во главе с Мальенко

УЕФА назначил арбитров на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" — ЦСКА.

Игру будет обслуживать бригада из Испании. Главным судьей назначен Альберто Ундиано Мальенко.

Помогать ему будут Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Юсте Хименес. Дополнительные ассистенты — Алехандро Эрнандес и Хосе Санчес. Четвертый арбитр — Роберто Дель Паломар.
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 12:37
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:49) #
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Украинец?))
Регистрация: 28.12.2015
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