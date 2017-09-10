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"Динамо" - "Зенит": Ригони дебютирует за питерский клуб

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Зенита" на матч 9-го тура российской Премьер-Лиги.

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.

Запасные: Нарубин, Калугин, Шунич, Сапета, Зотов, Ташаев, Катрич, Погребняк, Зотов, Вандерсон.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Краневиттер, Дзюба, Полоз.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 13:10
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14
(3)
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lacan
Бомжи! Сегодня дадим вам бой! Не обольщайтесь- будем биться и ломать вас!

Присутствовал на установке тренера?
Так то звучит не плохо smiley
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:05) #
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online

Цитата: Lacan
Бомжи! Сегодня дадим вам бой! Не обольщайтесь- будем биться и ломать вас!

Этого вам не занимать

А всех сможете?
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: Lacan (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Бомжи! Сегодня дадим вам бой! Не обольщайтесь- будем биться и ломать вас!
Регистрация: 27.09.2011
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Думаю бомжи сделают 3-0, край 3-1

а в пять не хочешь?
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Думаю бомжи сделают 3-0, край 3-1


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Это пипец бомжи просто убивают центральных защитников мевля, Новосельцев, Терентьев - лавка (((
Смысл брать смысл ??

Чтобы росли в конкуренции те, кто на лавке. Давно пора так делать было, а не играть тем, что есть. не развивая.
Я по этой причине ужасно рад, что вытеснили Дзюбу - такой тормоз был для скоростной таки, ппц просто...
Регистрация: 8.11.2015
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:25) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Это пипец бомжи просто убивают центральных защитников мевля, Новосельцев, Терентьев - лавка (((
Смысл брать смысл ??

Зато у нас состав такой, что можно любого заменить
Регистрация: 3.02.2011
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:25) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Это пипец бомжи просто убивают центральных защитников мевля, Новосельцев, Терентьев - лавка (((
Смысл брать смысл ??

У нас просто есть выбор.Никто и не говорил,что Мевля с листа выйдет.Иванович и Маммана пока поводов думать о себе плохо не дают.Смотри статистику.Это только Спартак может на ноль в пять защитников играть,а мы играем в четыре.Мевля уверен пригодится.Ригони интересный игрок.Класс гораздо выше Шатова.А тебе стоит задать вопрос что будет делать Спартак если сломается Промес?Пока команды Спартак не видно.Просто есть Промес который вас тащит.Как сломается в атаке будет бублик.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Парню!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:19) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Это пипец бомжи просто убивают центральных защитников мевля, Новосельцев, Терентьев - лавка (((
Смысл брать смысл ??

Смысл в том, чтобы играть в трех турнирах одновременно, не дергаясь при мысли, кем заменить уставших, травмированных и дисквалифицированных игроков основы..


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 13:19) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
шатов и тут на лавке..
Ротация, не слышал? у нас жи кеврокубок, кубок и лига.


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
№3 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 13:18) #
  • -1
  •  (9)

шатов и тут на лавке.....ему надо было еще год назад уйти.....может быстро деградировать
Регистрация: 31.03.2008
№2 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 13:16) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Смысл брать смысл ??

Ты чё? Он же не играл за Зенит и тока дурак будет эксперементировать с обороной в матче.


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:12) #
  • -7
  •  (19)

Это пипец бомжи просто убивают центральных защитников мевля, Новосельцев, Терентьев - лавка (((
Смысл брать смысл ??
Регистрация: 9.09.2016
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