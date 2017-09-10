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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: мы были ближе к победе, чем "Сток Сити"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью своей команды в матче против "Сток Сити" (2:2).
"Это был сложный матч по разным причинам. Игроки, вернувшиеся из сборных, пока не соответствуют нашему уровню. Они не играли в необходимом темпе. Но мы все равно были ближе к победе, чем соперник. "Сток Сити" боролся, поэтому заслужил одно очко", - цитирует португальца ВВС.
"Это был сложный матч по разным причинам. Игроки, вернувшиеся из сборных, пока не соответствуют нашему уровню. Они не играли в необходимом темпе. Но мы все равно были ближе к победе, чем соперник. "Сток Сити" боролся, поэтому заслужил одно очко", - цитирует португальца ВВС.
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