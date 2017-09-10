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Жозе Моуринью: мы были ближе к победе, чем "Сток Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью своей команды в матче против "Сток Сити" (2:2).

"Это был сложный матч по разным причинам. Игроки, вернувшиеся из сборных, пока не соответствуют нашему уровню. Они не играли в необходимом темпе. Но мы все равно были ближе к победе, чем соперник. "Сток Сити" боролся, поэтому заслужил одно очко", - цитирует португальца ВВС.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Сток Сити
Сегодня, 13:50
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