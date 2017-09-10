Жозе Моуринью: мы были ближе к победе, чем "Сток Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью своей команды в матче против "Сток Сити" (2:2)."Это был сложный матч по разным причинам. Игроки, вернувшиеся из сборных, пока не соответствуют нашему уровню. Они не играли в необходимом темпе. Но мы все равно были ближе к победе, чем соперник. "Сток Сити" боролся, поэтому заслужил одно очко", - цитирует португальца ВВС.