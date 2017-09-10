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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Молодежка "Урала" дома проиграла "СКА-Хабаровск"
В матче 9-го тура молодежного первенства чемпионата России "Урал" уступил "СКА-Хабаровск" – 1:2.
Молодежное первенство
9 тур
"Урал" - "СКА-Хабаровск" 1:2
Голы: Аршанский, 43, Галимов, 60, Максименко, 86
"Урал": Жариков, Боровков, Кочнев (Муромский, 72), Горин, Бердников, Голубцов, Исраелян (Галимов, 56), Кириллов (Яшкин, 87), Некрасов, Татаринов (Белоус, 56), Блинов
"СКА-Хабаровск": Соромытько, Сафронов, Аршанский, Кучин, Любимов, Головатюк, Зотов, Слесарев, Максименко, Агаронян, Дьяченко
Предупреждения: Боровков, 50
Молодежное первенство
9 тур
"Урал" - "СКА-Хабаровск" 1:2
Голы: Аршанский, 43, Галимов, 60, Максименко, 86
"Урал": Жариков, Боровков, Кочнев (Муромский, 72), Горин, Бердников, Голубцов, Исраелян (Галимов, 56), Кириллов (Яшкин, 87), Некрасов, Татаринов (Белоус, 56), Блинов
"СКА-Хабаровск": Соромытько, Сафронов, Аршанский, Кучин, Любимов, Головатюк, Зотов, Слесарев, Максименко, Агаронян, Дьяченко
Предупреждения: Боровков, 50
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