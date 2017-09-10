Роберто Манчини пропустил обязательное интервью перед матчем с "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не пришел на обязательное интервью перед гостевым матчем 9-го тура чемпионата России с "Динамо" в Химках.Встреча "Динамо" - "Зенит" началась в 14.00.