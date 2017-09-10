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Роберто Манчини пропустил обязательное интервью перед матчем с "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не пришел на обязательное интервью перед гостевым матчем 9-го тура чемпионата России с "Динамо" в Химках.

Встреча "Динамо" - "Зенит" началась в 14.00.
Теги: Манчини Зенит Динамо
Сегодня, 14:07
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