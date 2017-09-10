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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Реал Сосьедад" обыграл "Депортиво"
Матч 3-го тура чемпионата Испании "Депортиво" – "Реал Сосьедад" завершился победой гостей – 4:2.
Чемпионат Испании
3-й тур
"Депортиво" – "Реал Сосьедад" – 2:4
Голы: Хуанми, 3 (0:1). Ильярраменди, 4 (0:2). Адриан, 27 (1:2). Андоне, 50 (2:2). Льоренте, 83 (2:3). Ильярраменди, 86 (2:4).
"Депортиво": Тытонь, Сидней, Хуанфран, Шер, Луизинью, Москера, Бруну Гама (Лукас, 49), Гильерме, Адриан, Картабия (Вальверде, 64), Андоне (Баккали, 71).
"Реал Сосьедад": Рульи, Мартинес (Льоренте, 66), Элустондо, Одриосола, Родригес, Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Вела, 74), Хуанми (Каналес, 55), Виллиан Жозе.
Предупреждения: Хуанми, 45. Гильерме, 47. Родригес, 54. Одриосола, 80.
Чемпионат Испании
3-й тур
"Депортиво" – "Реал Сосьедад" – 2:4
Голы: Хуанми, 3 (0:1). Ильярраменди, 4 (0:2). Адриан, 27 (1:2). Андоне, 50 (2:2). Льоренте, 83 (2:3). Ильярраменди, 86 (2:4).
"Депортиво": Тытонь, Сидней, Хуанфран, Шер, Луизинью, Москера, Бруну Гама (Лукас, 49), Гильерме, Адриан, Картабия (Вальверде, 64), Андоне (Баккали, 71).
"Реал Сосьедад": Рульи, Мартинес (Льоренте, 66), Элустондо, Одриосола, Родригес, Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Вела, 74), Хуанми (Каналес, 55), Виллиан Жозе.
Предупреждения: Хуанми, 45. Гильерме, 47. Родригес, 54. Одриосола, 80.
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