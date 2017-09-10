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"Зенит-2" сыграл вничью с "Кубанью", "Енисей" разгромил "Луч-Энергию"

В матче 13-го тура первенства ФНЛ "Енисей" разгромил "Луч-Энергию" – 4:0.

ФНЛ

13 тур

"Енисей" - "Луч-Энергия" 4:0

Голы: Козлов, 7, Гарбуз, 43, Саркисов, 45, Комков, 80 (пен.)

"Енисей": Филиппов, Рожков, Гарбуз, Новиков, Чичерин, Стеклов, Иванов, Исаев, Камеш, Козлов, Саркисов

"Луч-Энергия": Котляров, Больевич, Тихий, Соблиров, Насадюк, Маляка, Килин, Фомин, Хлебородов, Гордиенко, Бажев

Предупреждения: Килин, 20, Козлов, 21, Комков, 58

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Кубань" (Краснодар) – 3:3

Голы: Еловских, 5 (1:0). Гай, 7 (1:1). Панюков, 28 (2:1). Марков, 69 (2:2). Плетнев, 72 (3:2). Гогниев, 90+1 (3:3).

"Зенит-2": Бабурин, Круговой, Карпов, Рукас, Сиротов, Богаев, Мусаев (Камышев, 82), Горулев (Каккоев, 89), Андреев (Плетнев, 67), Панюков, Еловских (Прудников, 76).

"Кубань" : Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Нурисов (Гогниев, 57), Гай (Тюфяков, 84), Маляров, Коновалов, Алейник (Марков, 64), Завезен, Обухов.
Теги: Зенит-2 Кубань
Сегодня, 15:12
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