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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
15:08
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
11:04
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
10:14
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
"Зенит-2" сыграл вничью с "Кубанью", "Енисей" разгромил "Луч-Энергию"
В матче 13-го тура первенства ФНЛ "Енисей" разгромил "Луч-Энергию" – 4:0.
ФНЛ
13 тур
"Енисей" - "Луч-Энергия" 4:0
Голы: Козлов, 7, Гарбуз, 43, Саркисов, 45, Комков, 80 (пен.)
"Енисей": Филиппов, Рожков, Гарбуз, Новиков, Чичерин, Стеклов, Иванов, Исаев, Камеш, Козлов, Саркисов
"Луч-Энергия": Котляров, Больевич, Тихий, Соблиров, Насадюк, Маляка, Килин, Фомин, Хлебородов, Гордиенко, Бажев
Предупреждения: Килин, 20, Козлов, 21, Комков, 58
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Кубань" (Краснодар) – 3:3
Голы: Еловских, 5 (1:0). Гай, 7 (1:1). Панюков, 28 (2:1). Марков, 69 (2:2). Плетнев, 72 (3:2). Гогниев, 90+1 (3:3).
"Зенит-2": Бабурин, Круговой, Карпов, Рукас, Сиротов, Богаев, Мусаев (Камышев, 82), Горулев (Каккоев, 89), Андреев (Плетнев, 67), Панюков, Еловских (Прудников, 76).
"Кубань" : Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Нурисов (Гогниев, 57), Гай (Тюфяков, 84), Маляров, Коновалов, Алейник (Марков, 64), Завезен, Обухов.
ФНЛ
13 тур
"Енисей" - "Луч-Энергия" 4:0
Голы: Козлов, 7, Гарбуз, 43, Саркисов, 45, Комков, 80 (пен.)
"Енисей": Филиппов, Рожков, Гарбуз, Новиков, Чичерин, Стеклов, Иванов, Исаев, Камеш, Козлов, Саркисов
"Луч-Энергия": Котляров, Больевич, Тихий, Соблиров, Насадюк, Маляка, Килин, Фомин, Хлебородов, Гордиенко, Бажев
Предупреждения: Килин, 20, Козлов, 21, Комков, 58
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Кубань" (Краснодар) – 3:3
Голы: Еловских, 5 (1:0). Гай, 7 (1:1). Панюков, 28 (2:1). Марков, 69 (2:2). Плетнев, 72 (3:2). Гогниев, 90+1 (3:3).
"Зенит-2": Бабурин, Круговой, Карпов, Рукас, Сиротов, Богаев, Мусаев (Камышев, 82), Горулев (Каккоев, 89), Андреев (Плетнев, 67), Панюков, Еловских (Прудников, 76).
"Кубань" : Дюпин, Байрыев, Гапон, Клещенко, Нурисов (Гогниев, 57), Гай (Тюфяков, 84), Маляров, Коновалов, Алейник (Марков, 64), Завезен, Обухов.
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