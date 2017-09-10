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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
15:08
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
11:04
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
10:14
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
Федор Смолов - в атаке "Краснодара" на матч с "Уфой"
Главные тренеры "Уфы" и "Краснодара" огласили стартовые составы команд на матч 9-го тура чемпионата России.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Тумасян, Никитин, Табидзе, Сафрониди, Карп, Салатич, Кротов, Абдулавов, Фатаи.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Жигулев, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Латышонок, Сафонов, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Каборе, Лаборде, Вандерсон Масиэл, Иван.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Тумасян, Никитин, Табидзе, Сафрониди, Карп, Салатич, Кротов, Абдулавов, Фатаи.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Жигулев, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Латышонок, Сафонов, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Каборе, Лаборде, Вандерсон Масиэл, Иван.
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