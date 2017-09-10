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"Интер" уверенно обыграл "СПАЛ"

"Интер" одержал победу над СПАЛ в матче 3-го тура итальянской Серии А.

Чемпионат Италии

3 тур

"Интер" - "СПАЛ" 2:0

Голы: Икарди, 27 (пен.), Перишич, 87

"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Далберт, Д'Амброзио, Миранда - Гальярдини, Валеро, (Весино Фалеро, 78), Жоау Мариу, (Брозович, 66), Кандрева, Перишич - Икарди.

"СПАЛ": Гомис - Саламон, Викари, Вяйсянен - Скьяттарелла, Коста, Мора, (Грасси, 77), Ладзари, Вивиани, (Бонаццоли, 85), - Палоски, (Антенуччи, 66), Боррьелло.

Предупреждения: Викари, 22, Д'Амброзио, 30, Мора, 45+3
Теги: Интер СПАЛ
Сегодня, 15:35
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