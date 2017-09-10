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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
15:08
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
11:04
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
10:14
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
"Интер" уверенно обыграл "СПАЛ"
"Интер" одержал победу над СПАЛ в матче 3-го тура итальянской Серии А.
Чемпионат Италии
3 тур
"Интер" - "СПАЛ" 2:0
Голы: Икарди, 27 (пен.), Перишич, 87
"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Далберт, Д'Амброзио, Миранда - Гальярдини, Валеро, (Весино Фалеро, 78), Жоау Мариу, (Брозович, 66), Кандрева, Перишич - Икарди.
"СПАЛ": Гомис - Саламон, Викари, Вяйсянен - Скьяттарелла, Коста, Мора, (Грасси, 77), Ладзари, Вивиани, (Бонаццоли, 85), - Палоски, (Антенуччи, 66), Боррьелло.
Предупреждения: Викари, 22, Д'Амброзио, 30, Мора, 45+3
Чемпионат Италии
3 тур
"Интер" - "СПАЛ" 2:0
Голы: Икарди, 27 (пен.), Перишич, 87
"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Далберт, Д'Амброзио, Миранда - Гальярдини, Валеро, (Весино Фалеро, 78), Жоау Мариу, (Брозович, 66), Кандрева, Перишич - Икарди.
"СПАЛ": Гомис - Саламон, Викари, Вяйсянен - Скьяттарелла, Коста, Мора, (Грасси, 77), Ладзари, Вивиани, (Бонаццоли, 85), - Палоски, (Антенуччи, 66), Боррьелло.
Предупреждения: Викари, 22, Д'Амброзио, 30, Мора, 45+3
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