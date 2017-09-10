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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" и "Зенит" сыграли без забитых мячей
"Динамо" на своем поле поделило очки с "Зенитом" в рамках 9-го тура чемпионата России.
Чемпионат России
9 тур
"Динамо" - "Зенит" 0:0
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, (Ташаев, 83), Панченко, (Вандерсон, 83), Бечирай, (Сапета, 90+1).
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, (Полоз, 88), Ригони, (Дзюба, 56), Кокорин, Дриусси, (Шатов, 82).
Предупреждения: Соу, 44, Темников, 72, Ерохин, 75, Вандерсон, 86
Чемпионат России
9 тур
"Динамо" - "Зенит" 0:0
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, (Ташаев, 83), Панченко, (Вандерсон, 83), Бечирай, (Сапета, 90+1).
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, (Полоз, 88), Ригони, (Дзюба, 56), Кокорин, Дриусси, (Шатов, 82).
Предупреждения: Соу, 44, Темников, 72, Ерохин, 75, Вандерсон, 86
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