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"Динамо" и "Зенит" сыграли без забитых мячей

"Динамо" на своем поле поделило очки с "Зенитом" в рамках 9-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

9 тур

"Динамо" - "Зенит" 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, (Ташаев, 83), Панченко, (Вандерсон, 83), Бечирай, (Сапета, 90+1).

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, (Полоз, 88), Ригони, (Дзюба, 56), Кокорин, Дриусси, (Шатов, 82).

Предупреждения: Соу, 44, Темников, 72, Ерохин, 75, Вандерсон, 86
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 15:56
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105
(5)
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№105 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 16:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Так и считаю. Другие команды не стоят с нами и они не мальчики для битья. Вот и результаты такие пока. Плюс другие факторы

А я думаю не хватает самоотдачи и желания выкладываться, нашим этого тоже очень не хватает! Да и около футбольные факторы сказываются, типа не подписанный контракт, да и звездная болезнь порой накрывает!
Регистрация: 13.08.2009
№104 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот нельзя отдавать таким командам очки, нельзя! Да, Манчини, наверное, в шоке, как играют команды против Зенита- девять полевых у своей штрафной, Спартак попытался от этой порочной практики(а если приносит очки, то почему порочная?) отойти и получил полную авоську. Как не хватало раньше креатива, так и сейчас не хватает, по воротам не бьют, у Дриусси и Ригони(первый матч и всё же) с креативом тоже не густо. Долго думал чего не хватает команде в атаке, и наконец-то, осенило- игрока, способного обвести одного, двух игроков, у Кокорина не это самое главное достоинство. Выход Дзюбы- это финиш, хотя и такие игроки иногда нужны, но не в таких матчах, когда соперник в полном составе стоит у своей штрафной- здесь больше требуется креатив и нестандартные решения, своими несуразными действиями невпопад, особенно, попытки кого-то обвести, приводили к тому, что он раз пять, шесть загубил атаки, толкаясь или идя в обводку, а навешивать в штрафную- это не игра Зенита, да и не умеют делать кроссы игроки, кроме Паредеса и Кришито(не всегда).
Регистрация: 13.11.2009
№103 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:49) #
  • 0
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online

Цитата: oukb8071988
Что самое любопытное, судя по всему зенит свой пик формы уже прошел
как то странно их на него вывели
то ли не могут к общему знаменателю подвести подготовку новых игроков

М.б. форсировали к отборочным стыкам в Европе (как и ЦСКА), а заодно и к началу ЧР.
Регистрация: 22.09.2009
№102 Написал: Wheagle (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (3)
online

Очень уныло!!! Худший матч Паредеса, вот что значит системобразующий игрок, менять надо было его ещё в перерыве на Шатова, ну и игрочище на этот раз мистеру все доказал, максимально на что он будет насчитывать это старт с Динамо в кубке, очень радует Кузяев, тьфу,тьфу, по дереву..., но даже в этом безобразии надо забивать


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ЗЕНИТ
Регистрация: 31.07.2017
№101 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (2)
online

Сов и Тиам плюс Хольмен сегодня были очень хороши!
Регистрация: 11.04.2016
№100 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
мы в ЛЧ,а вас Сосьедады будут возить в говночашке))

Ничего, после 1-х туров в группе ваши дружно запоют, что "и ЭТА говночашка нам накуй не нужна!"
satisfied


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№99 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Джин-тоник
Цитата: Hitman
Цитата: Джин-тоник
вы так смешно смотрелись в 1 корзине со своим рейтингом

зато вы серьезно смотритесь с мега трансферами и грозным составом))

да мы и без трансферов в лидерах всегда smile У нас всегда будут негры, которые будут забивать спартаку

Слейся в унитаз со своей логикой куцей, напиток недоделанный)))
Регистрация: 3.12.2016
№98 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Коку на родимом стадионе накрыла ностальгия - прямо как в старые добрые времена, старый добрый Кока, что думает только о тачках, бабках и Мамаеве. Только не о футболе. Статус кво. А xyли....

... в Туле.
Регистрация: 9.11.2010
№97 Написал: Hitman (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джин-тоник
да мы и без трансферов в лидерах всегда У нас всегда будут негры, которые будут забивать спартаку

ну конечно,ведь трансферы это для трусов,а деньги нищим не нужны))
Регистрация: 20.04.2017
№96 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:30) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: conscience
А вариант игры с первых минут состава который заканчивал матч был бы предпочтительнее.

Динамо просело во втором тайме , думаю из-за этого возникали какие то моменты.Дзюба ещё плох конечно, но даже такой мог забить. У Дриусси с Кокориным ничего не было вообще.В принципе и правда игра в гостях и дома ,две разные команды пока.

" Дзюба ещё плох конечно " Он просто неизлечим это диагноз


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№95 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vovamur
Цитата: ckorp
Цитата: vovamur
Цитата: ckorp
Цитата: Spartacus1971
Счёт по игре,сегодня шампиньоны могут спуститься на землю,в смысле на 2 место.

Шампиньоны-это Спартак. Зенит стремится к хорошему результату и в этом розыгрыше чемпион пока не известен.

А сегодняшняя игра и результат хорошие?

Результат мог бы быть и лучше. Все ошибаются.

А сама игра команды? Последние игры в похожем ключе проходят, как считаешь?

Так и считаю. Другие команды не стоят с нами и они не мальчики для битья. Вот и результаты такие пока. Плюс другие факторы.
Регистрация: 9.11.2010
№94 Написал: Джин-тоник (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: Джин-тоник
вы так смешно смотрелись в 1 корзине со своим рейтингом

зато вы серьезно смотритесь с мега трансферами и грозным составом))

да мы и без трансферов в лидерах всегда smile У нас всегда будут негры, которые будут забивать спартаку
Регистрация: 24.08.2017
№93 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (6)

Джин-тоник,
Само собой и болельщики Спартака будут болеть за Бенфику против вашей команды гандонов.
Регистрация: 3.04.2013
№92 Написал: Hitman (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джин-тоник
вы так смешно смотрелись в 1 корзине со своим рейтингом

зато вы серьезно смотритесь с мега трансферами и грозным составом))
Регистрация: 20.04.2017
№91 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Spartacus1971
Так я же не отрицаю,написал же,сами накосячили и фарт бомжей,когда все 5 ударов залетели.

Не ну пару ударов всё таки мимо. 7-1 было бы совсем уж для шампиньона. Хотя 5-1 тоже красиво . В Питере пять, как пить дать.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№90 Написал: Джин-тоник (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Джин-тоник
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Riders1990
Ну да,а сколько гонору было после 5-1)


Да в том матче мы сами накосячили и все 5 ударов у них залетело,такое бывает,фарт называется.Если не ошибаюсь,по статистике мы их перебили по ударам.

вы и порту перебили но почему-то пр0ср.али им 3-10 laughing


Так я же не отрицаю,написал же,сами накосячили и фарт бомжей,когда все 5 ударов залетели.

хрюндель да вас просто растоптали и раздавили как тараканов smile шампиньоны хреновы laughing
Регистрация: 24.08.2017
№89 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:23) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джин-тоник
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Riders1990
Ну да,а сколько гонору было после 5-1)


Да в том матче мы сами накосячили и все 5 ударов у них залетело,такое бывает,фарт называется.Если не ошибаюсь,по статистике мы их перебили по ударам.

вы и порту перебили но почему-то пр0ср.али им 3-10 laughing


Так я же не отрицаю,написал же,сами накосячили и фарт бомжей,когда все 5 ударов залетели.
Регистрация: 12.02.2013
№88 Написал: Джин-тоник (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: Джин-тоник
сначала выиграйте ее а потом хрюкайте неудачники

нам даже в группу ступить это западло,даже не собираемся,это удел никчемных довольствоваться объедками,только ЛЧ

вы так смешно смотрелись в 1 корзине со своим рейтингом laughing
Регистрация: 24.08.2017
№87 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:21) #
  • +4
  •  (8)
online

Коку на родимом стадионе накрыла ностальгия - прямо как в старые добрые времена, старый добрый Кока, что думает только о тачках, бабках и Мамаеве. Только не о футболе. Статус кво. А xyли....
Регистрация: 3.03.2007
№86 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Цитата: Spartacus1971
в том матче мы сами накосячили и все 5 ударов у них залетело,такое бывает,фарт называется.Если не ошибаюсь,по статистике мы их перебили по ударам.

5-1 у вас называется случайность ? Вы такие веселые smile


А где я написал про случайность?
Регистрация: 12.02.2013
№85 Написал: Hitman (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джин-тоник
сначала выиграйте ее а потом хрюкайте неудачники

нам даже в группу ступить это западло,даже не собираемся,это удел никчемных довольствоваться объедками,только ЛЧ
Регистрация: 20.04.2017
№84 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:20) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: freddyk
Чёт аргентинцы слишком быстро стали русскими worried

Нет стали настоящими арийцами


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№83 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: conscience
А вариант игры с первых минут состава который заканчивал матч был бы предпочтительнее.

Динамо просело во втором тайме , думаю из-за этого возникали какие то моменты.Дзюба ещё плох конечно, но даже такой мог забить. У Дриусси с Кокориным ничего не было вообще.В принципе и правда игра в гостях и дома ,две разные команды пока.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№82 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 16:19) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
в том матче мы сами накосячили и все 5 ударов у них залетело,такое бывает,фарт называется.Если не ошибаюсь,по статистике мы их перебили по ударам.

5-1 у вас называется случайность ? Вы такие веселые smile


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№81 Написал: Джин-тоник (Сегодня, 16:19) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: kurbath
И это унылое гавно нас будет представлять в Европе?)))

не в Европе а во второсортном турнире, в простонародье- говночашка

сначала выиграйте ее а потом хрюкайте неудачники smile
Регистрация: 24.08.2017
№80 Написал: Hitman (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джин-тоник
г0вн0 всегда должно сливаться в унитаз

Бенфика вас сольет
Регистрация: 20.04.2017
№79 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что самое любопытное, судя по всему зенит свой пик формы уже прошел
как то странно их на него вывели
то ли не могут к общему знаменателю подвести подготовку новых игроков
Регистрация: 24.11.2008
№78 Написал: ZeArt (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Пивовед
Цитата: ZeArt
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Riders1990
Ну да,а сколько гонору было после 5-1)


Да в том матче мы сами накосячили и все 5 ударов у них залетело,такое бывает,фарт называется.Если не ошибаюсь,по статистике мы их перебили по ударам.

Ох ты как мы заговорили. joy Какие вы забавные свинки.Днище свое оправдываешь.Без Промеса не видать вам вчера трех очков.


ты когда пишешь- иногда из комы выходи, что ли..

сколько очков вам принёс именно один Кокорин ?

где б вы были сейчас именно без него?

А мы там где и должны быть.Так же как и вы.Ваше место законное ниже пятого.
Регистрация: 15.07.2017
№77 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: vovamur
Цитата: ckorp
Цитата: Spartacus1971
Счёт по игре,сегодня шампиньоны могут спуститься на землю,в смысле на 2 место.

Шампиньоны-это Спартак. Зенит стремится к хорошему результату и в этом розыгрыше чемпион пока не известен.

А сегодняшняя игра и результат хорошие?

Результат мог бы быть и лучше. Все ошибаются.

А сама игра команды? Последние игры в похожем ключе проходят, как считаешь?
Регистрация: 13.08.2009
№76 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:16) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: conscience
Цитата: SuperDimon
Если бы перекладина за Зенит не сыглала, было бы интереснее

Она и не сыграла,а сыграл лучший вратарь лиги.


Акинфеев вроде не за бомжей играет.
Регистрация: 12.02.2013
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