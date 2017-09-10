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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
15:08
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
11:04
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне (21)
10:14
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
"Тюмень" победила "Шинник" - 2:0
Матч 13-го тура ФНЛ "Тюмень" – "Шинник" завершился победой хозяев поля – 2:0.
ФНЛ
13 тур
"Тюмень" - "Шинник" 2:0
Голы: Юсупов, 14, Лешонок, 85
"Тюмень": Обухов, Шакуро, Маслов, (Макоев, 46), Гузь, Павленко, (Ставпец, 66), Глухов, Пустозеров, Чудин, (Рябокобыленко, 35), Лешонок, Богатырев, Юсупов.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Магадиев, Евсеев, Чистяков, Земсков, (Шайморданов, 46), Самойлов, (Булия, 46), Дроздов, Нарылков, Низамутдинов, Безлихотнов, (Щадин, 62),
Предупреждения: Маслов, 10, Шакуро, 34, Нарылков, 56, Евсеев, 59
ФНЛ
13 тур
"Тюмень" - "Шинник" 2:0
Голы: Юсупов, 14, Лешонок, 85
"Тюмень": Обухов, Шакуро, Маслов, (Макоев, 46), Гузь, Павленко, (Ставпец, 66), Глухов, Пустозеров, Чудин, (Рябокобыленко, 35), Лешонок, Богатырев, Юсупов.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Магадиев, Евсеев, Чистяков, Земсков, (Шайморданов, 46), Самойлов, (Булия, 46), Дроздов, Нарылков, Низамутдинов, Безлихотнов, (Щадин, 62),
Предупреждения: Маслов, 10, Шакуро, 34, Нарылков, 56, Евсеев, 59
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