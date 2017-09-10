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"Тюмень" победила "Шинник" - 2:0

Матч 13-го тура ФНЛ "Тюмень" – "Шинник" завершился победой хозяев поля – 2:0.

ФНЛ

13 тур

"Тюмень" - "Шинник" 2:0

Голы: Юсупов, 14, Лешонок, 85

"Тюмень": Обухов, Шакуро, Маслов, (Макоев, 46), Гузь, Павленко, (Ставпец, 66), Глухов, Пустозеров, Чудин, (Рябокобыленко, 35), Лешонок, Богатырев, Юсупов.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Магадиев, Евсеев, Чистяков, Земсков, (Шайморданов, 46), Самойлов, (Булия, 46), Дроздов, Нарылков, Низамутдинов, Безлихотнов, (Щадин, 62),

Предупреждения: Маслов, 10, Шакуро, 34, Нарылков, 56, Евсеев, 59
Теги: Тюмень Шинник
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