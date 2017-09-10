Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевую ничью с "Динамо" (0:0)."Мы сегодня во всем были медленными. Никакой недооценки соперника не было. Все основные моменты "Динамо" были в контратаках, мы были слишком медленными и давали им эти возможности. Замена трёх аргентинских игроков по ходу матча? Мне понравилась игра и аргентинских игроков, и российских. При этом многие вернулись после матчей в сборных и не совсем вошли в те кондиции, в которых показывают идеальную игру. Я не обеспокоен тем, что мы не забили во втором матче подряд. Второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов у ворот соперника, нам чуть-чуть не хватило для гола", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".