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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (12)
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Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевую ничью с "Динамо" (0:0).
"Мы сегодня во всем были медленными. Никакой недооценки соперника не было. Все основные моменты "Динамо" были в контратаках, мы были слишком медленными и давали им эти возможности. Замена трёх аргентинских игроков по ходу матча? Мне понравилась игра и аргентинских игроков, и российских. При этом многие вернулись после матчей в сборных и не совсем вошли в те кондиции, в которых показывают идеальную игру. Я не обеспокоен тем, что мы не забили во втором матче подряд. Второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов у ворот соперника, нам чуть-чуть не хватило для гола", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".
"Мы сегодня во всем были медленными. Никакой недооценки соперника не было. Все основные моменты "Динамо" были в контратаках, мы были слишком медленными и давали им эти возможности. Замена трёх аргентинских игроков по ходу матча? Мне понравилась игра и аргентинских игроков, и российских. При этом многие вернулись после матчей в сборных и не совсем вошли в те кондиции, в которых показывают идеальную игру. Я не обеспокоен тем, что мы не забили во втором матче подряд. Второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов у ворот соперника, нам чуть-чуть не хватило для гола", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".
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