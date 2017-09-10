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Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевую ничью с "Динамо" (0:0).


"Мы сегодня во всем были медленными. Никакой недооценки соперника не было. Все основные моменты "Динамо" были в контратаках, мы были слишком медленными и давали им эти возможности. Замена трёх аргентинских игроков по ходу матча? Мне понравилась игра и аргентинских игроков, и российских. При этом многие вернулись после матчей в сборных и не совсем вошли в те кондиции, в которых показывают идеальную игру. Я не обеспокоен тем, что мы не забили во втором матче подряд. Второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов у ворот соперника, нам чуть-чуть не хватило для гола", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Манчини Динамо Зенит
Сегодня, 16:15
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12
(1)
№12 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:34) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Hitman
только потому что Динамо отдало инициативу,в первом тайме когда сил было побольше Динамо вообще ничего не позволило зениту,все эти Рыгони и Передасты выглядели ни чуть не лучше средних игроков условной Уфы,лохонулся Фурса нужно было больше скупать аргентинских самородков и усерднее трясти бабушек,а то как то жиденько 80 млн smile

А ты слетай в Аргентину, потом в Венисуэлу , а потом в Питер, а я посмотрю как будешь чувствовать себя , умник.
Регистрация: 17.04.2017
№11 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
похоже я разные игры с Манчини смотрел, ибо в игре которую смотрел я моментов было очень мало...
Регистрация: 10.07.2009
№10 Написал: alex87 (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)

второсортные аргентинцы показали уровень
Регистрация: 24.05.2012
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ajax101
Зениту есть к чему стремиться

К деньгам разве что...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зениту есть к чему стремиться
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Аргентинские ноунеймы говно. Шлюба рулит smile


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
только потому что Динамо отдало инициативу,в первом тайме когда сил было побольше Динамо вообще ничего не позволило зениту,все эти Рыгони и Передасты выглядели ни чуть не лучше средних игроков условной Уфы,лохонулся Фурса нужно было больше скупать аргентинских самородков и усерднее трясти бабушек,а то как то жиденько 80 млн smile
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 16:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Второй тайм конечно был лучше чем первый. Но в общем, качество игры было ужасным. Думаю, Манчини сделает выводы. Есть и плюсы..4 игры подряд не пропускаем, да и вообще прибавили в игре в обороне по сравнению с прошлым годом.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (4)
online

И все это огромное количество как то минуло створ ворот

Призрак бродит по бомжатне - призрак Цыгандона
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
он либо другой матч смотрел, либо другую команду тренирует.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОМЕНТОВ

Ахах,это он про какой матч говорит?
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
отлично !
продолжайте именно так и только так-как звездеть, так и играть !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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