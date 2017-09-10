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Гол Аршавина помог "Кайрату" победить "Кайсар"

В матче 26-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на своем поле обыграл "Кайсар" – 3:1.

Чемпионат Казахстана

26-й тур

"Кайрат" – "Кайсар" – 3:1

Голы: Исаэл, 14 (1:0). Исламхан, 19 (2:0). Джа Джедже, 40 (2:1). Аршавин, 90+2 (3:1).

Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 17:41
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 19:16) #
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Сергеич даёт жАру!!!


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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