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Эдер - в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Ахматом"

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Локомотива".

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
Теги: Локомотив Ахмат
Сегодня, 17:52
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7
(2)
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Паштет
pfkegjbl 2,
хороший состав . с такой атакой не меньше трешки должны отгрузить

Не говори гоп.. .. .


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачной игры команде.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
интересно и удачи
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: Паштет кубань (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
pfkegjbl 2,
хороший состав . с такой атакой не меньше трешки должны отгрузить


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из всех вещей , которые я когда либо терял , больше всего мне жаль рассудок.
Регистрация: 7.01.2010
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Странный состав. Игнатьев походу слева, справа Фарфан. Михалик вместо Баринова


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
я хоть и зо локо но сегодня ахмат победит 1:0
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи!


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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