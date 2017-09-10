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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эдер - в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Ахматом"
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Локомотива".
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
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