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Александр Самедов: любимый город Москва, с юбилеем!

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов опубликовал фото из раздевалки клуба после победы в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

"Всех болельщиков поздравляю с победой! Любимый город Москва, с юбилеем!" - написал Самедов в Инстаграме.

Александр Самедов: любимый город Москва, с юбилеем!
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 18:02
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