Александр Самедов: любимый город Москва, с юбилеем!

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов опубликовал фото из раздевалки клуба после победы в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0)."Всех болельщиков поздравляю с победой! Любимый город Москва, с юбилеем!" - написал Самедов в Инстаграме.