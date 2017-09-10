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"Фиорентина" забила пять голов "Вероне"

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле одолела "Сассуоло" – 2:1. В другом поединке "Верона" дома крупно уступила "Фиорентине" – 0:5.

Чемпионат Италии

3 тур

"Аталанта" - "Сассуоло" 2:1

Гол: Корнелиус, 35, Петанья, 77 - Сенси, 29

"Аталанта": Бериша, Кастань, Кальдара, Толой, Мазиелло, Гозенс (Хатебур, 69), де Рон, Кристанте, Иличич (Куртич, 58), Гомес, Корнелиус (Петанья, 65)

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Каннаваро, Летсхерт, Ачерби, Адьяпонг, Сенси, Маньянелли (Матри, 80), Маццители (Дункан, 73), Берарди, Фальчинелли (Рагуза, 75)

Предупреждения: Маньянелли, 53

"Верона" - "Фиорентина" 0:5

Гол: Симеоне, 3, Теро, 11, Астори, 24, Верету, 26, Диас, 89

"Верона": Николас, Касерес, Супрайен (Ромуло, 46), Эрто, Феррари (Кин, 46), Бюхель, Сукулини (Валоти, 70), Беса, Верде, Фарес, Паццини

"Фиорентина": Спортьелло, Гашпар, Бираги, Астори, Песселья, Бадель, Верету (Кристофоро, 85), Бенасси, Кьеза (Диас, 71), Симеоне, Теро (Бабакар, 75)

Предупреждения: Сукулини, 34, Симеоне, 41, Валоти, 87
Теги: Фиорентина Верона
Сегодня, 18:18
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