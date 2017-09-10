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"Динамо" - "Зенит": фотоотчет матча

В матче 9-го тура чемпионата России московское "Динамо" принимало петербургский "Зенит". Встреча завершилась сухой ничьей - 0:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.



























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Теги: Динамо Зенит Фото
Сегодня, 18:20
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