Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:02
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
16:56
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (2)
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (2)
16:53
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (6)
Антон Шунин: "Зенит" - главный претендент на чемпионство? Конечно. А вы не видите это? (видео) (6)
16:15
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (14)
Роберто Манчини: второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов (14)
15:08
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Тимур Журавель: было бы интересно сделать интервью с Григоряном, но сначала пусть вернется в РФПЛ (2)
Гол Федора Смолова помог "Краснодару" обыграть "Уфу"
В игре 9-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле принимала "Краснодар". Единственный гол в матче на свой счет записал форвард Федор Смолов.
Чемпионат России
9 тур
"Уфа" - "Краснодар" 0:1
Гол: Смолов, 75.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Классон, Смолов (Иван, 90+2).
Предупреждения: Шишкин, 40, Засеев, 63.
Чемпионат России
9 тур
"Уфа" - "Краснодар" 0:1
Гол: Смолов, 75.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Классон, Смолов (Иван, 90+2).
Предупреждения: Шишкин, 40, Засеев, 63.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.