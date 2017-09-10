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Гол Федора Смолова помог "Краснодару" обыграть "Уфу"

В игре 9-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле принимала "Краснодар". Единственный гол в матче на свой счет записал форвард Федор Смолов.

Чемпионат России

9 тур

"Уфа" - "Краснодар" 0:1

Гол: Смолов, 75.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Классон, Смолов (Иван, 90+2).

Предупреждения: Шишкин, 40, Засеев, 63.
Теги: Уфа Краснодар
Сегодня, 18:25
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№4 Написал: Бриг (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Тяжелая игра, трудовая победа...Уфа Семака хорошо обороняется, вот с атакой, что-то не так.
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 18:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: imaginary
помог?

сколько запорол всего, особенно в конце
но тенденция хорошая, Федя вернулся и пошли победы над всяким дном типа Уфы

уважаю Семака, но Уфа да... самые унылая команда, во что парни вообще играют?
в конце матча в своей штрафной перепасовывались

Согласен про Смолова. Какая нахер Европа.?
Если бы не *** фейр плей - пылил бы Федя за любимый спартачок.
Жду,что-когда нибудь ограничения снимут - тогда и посмотрим.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 18:33) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
помог?

сколько запорол всего, особенно в конце
но тенденция хорошая, Федя вернулся и пошли победы над всяким дном типа Уфы

уважаю Семака, но Уфа да... самые унылая команда, во что парни вообще играют?
в конце матча в своей штрафной перепасовывались
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:28) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну Смолов это топ,а Краснодар сейчас может замахнуться на золото,в Европе то они не играют.
Регистрация: 12.02.2013
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