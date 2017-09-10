Гол Федора Смолова помог "Краснодару" обыграть "Уфу"

В игре 9-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле принимала "Краснодар". Единственный гол в матче на свой счет записал форвард Федор Смолов.Чемпионат России9 турСмолов, 75."Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун."Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Классон, Смолов (Иван, 90+2).Предупреждения: Шишкин, 40, Засеев, 63.