КласСмол. «Краснодар» заработал победу в Уфе

Чемпионат России



9 тур



"Уфа" - "Краснодар" 0:1



Гол: Смолов, 75.

Холод, дождь, пустые места на трибунах, искусственное поле – условия в Уфе максимально отличались от тех, к которым привык «Краснодар» на своём стадионе, но и здесь «быкам» пришлось долго и упорно взламывать оборону противника. На сей раз одного мяча хватило для победы.Игорю Шалимову уже приходилось выбирать состав исходя из лимита. Обычно в такой ситуации страдают иностранные крайние защитники – Рамирес подтвердит. Но сегодня он, как и Шарль Каборе, остались в запасе по другой причине: длинные перелёты игроков из сборных открыли привели к появлению Шишкина и Петрова по краям обороны и Подберёзкина, Жигулёва и Газинского в полузащите.Перетряхнуть состав по той же причине решил и Семак. Зубарева, Сухова и Сысуева в основе мы видим нечасто, но всем им нашлось место в сегодняшней версии состава с одним легионером Пауревичем (в Хорватии Модрич и Ковачич как-то обходятся без него).От первого тайма не стоило ждать зрелища. Атакующий и красивый «Краснодар» – это скорее стереотип из прошлого, а «Уфа» даже в предыдущих сверхрезультативных матчах с «Ахматом» и «Ростовом» первую половину проводила скучно. Диспозиция предполагала такое и сегодня, поскольку «Уфа» выстроилась на своей половине поля, а недавние домашние ничьи «Краснодара» с «Уралом» и «Амкаром» показали проблемы команды.В доказательство тому и природа происхождения первого момента «Краснодара»: гости подловили умифцев на контратаке благодаря блестящей передаче Перейры на Смолова, но Фёдор забыл, что выход 1 на 1 может трансформироваться к 1 в 2, если долго обыгрывать голкипера и готовиться закатить мяч в ворота, которые благодаря Пауревичу пустыми не оказались.Хотя в начале встречи я бы отметил именно то, как «Уфа» переходила из обороны в атаку. При перехвате мяча хозяева действовали правильно и спокойно, вовремя открывались и передавали друг другу мяч. Однако «Краснодар» был к этому готов и не позволил создать остроту.А сам соорудил её на 25-й минуте, когда игра Жигулёва в одно касание привела транзитом через Перейру и Смолова Классона на ударную позицию. Швед не попал в ближний угол с 10-ти метров, на чем с голевыми моментами в 1-м тайме было покончено.И всё-таки в этом матче было на что посмотреть: Смолов и Классон по мере возможностей рвались на обострение, Сысуев с Игбуном играли попроще, но порой проникали в чужую штрафную. Эти нули были логичны, но более смотрибельны, чем вчерашний 1-й тайм матча «Спартак» – «Рубин». Хотя не для зрителей, находившихся на стадионе: бедняги ёжились на трибунах в куртках и при накрапывающих осадках вряд ли могли получать большое удовольствие от футбола, хотя конструктив в действиях команд присутствовал. 2 травмированных игрока «Уфы» и вовсе уткнулись в телефоны.После перерыва, по логике предыдущих игр на этом стадионе, должно было начаться голевое сумасшествие, но нет. Семак решил укрепить центр поля переводом Пауревича туда из защиты и постановкой на его место Табидзе. Перестановка помогла «Уфе» активно провести первые 10 минут, но постепенно «Краснодар» возвращал себе территориальное преимущество.Преобразовать его в моменты, пока у «Уфы» были силы, не удавалось. В какой-то момент «быки» решили попробовать дальние удары – не вышло. Когда наконец прошла отличная мелкая комбинация, вышедшему на замену Жоаозиньо не хватило понимания замысла Смолова отдать мяч на ход.Несмотря на явный перевес «Краснодара», Сергей Семак принял решение поменять опорника Засеева на атакующего игрока Кротова, но вскоре после этого Классон продрался в штрафную по центру, пробил в Беленова с близкого расстояния, а Смолов проявил своё голевое чутьё на добивании. Таким образом, Семак не усилил атаку, а ослабил оборону.После этого Газинский пробил в штангу, а свежий Вандерсон на пространстве отметился неточным ударом после атаки с ходу, но «Краснодар» всё-таки не уничтожил интригу. Правда, Абдулавов выходил 1 на 1 из офсайда, а других моментов «Уфа» не создала. «Краснодар» провёл последние минуты достаточно активно, вдали от своих ворот, потому нервной концовку в полной мере назвать нельзя. Как и не признать справедливость исхода: как-никак, не стоит удивляться поражению, если ты не создал ни одного голевого момента.: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев (Кротов, 71), Зубарев (Табидзе, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев (Абдулавов, 77), Игбун.: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Жигулёв (Жоаозиньо, 55), Перейра (Вандерсон, 77), Классон, Смолов (Иван, 90+2).: Шишкин, 40, Засеев, 63.