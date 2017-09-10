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"Милан" пропустил четыре гола от "Лацио"

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Лацио" разгромил "Милан".

Чемпионат Италии

3 тур

"Лацио" - "Милан" 4:1

Гол: Иммобиле, 38 (пен.), 43, 48, Альберто, 50 - Монтоливо, 58

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Рамо, 86), де Врей, Уоллес (Баштуш, 20), Лулич (Лукаку, 70), Пароло, Альберто, Милинкович-Савич, Лейва, Иммобиле

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Мусаккио, Бонуччи, Билья, Кесси, Монтоливо, Кутроне (Чалханоглу, 58), Сусо (Бонавентура, 79), Борини (Калинич, 58)

Предупреждения: Лулич, 60, Пароло, 75

Предупреждения: Парола, 90+4
Теги: Лацио Милан
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