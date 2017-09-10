Сергей Семак: претензий нет, ребята работали, старались

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:1) в девятом туре чемпионата России."Претензий нет, ребята работали, старались. Отмечу мастерство игроков "Краснодара". Во втором тайме мы играли лучше, активнее, но этого было недостаточно для победы. У нас было два-три подхода, но мы не смогли из этого ничего выжать. Нам нужно продолжать работать", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".