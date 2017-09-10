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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока?
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Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока?
2-кратный чемпион СССР и обладатель звания лучшего вратаря страны Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину задался вопросом об отсутствии российских игроков в атаке «Спартака» и кадровых проблемах сборной России.
- В принципе, игра с «Рубином» шла до гола. Когда «Спартак» забил – команда заиграла более агрессивно, и я даже был удивлён что такой хвалёный и дисциплинированный коллектив, как у великолепного тренера Бердыева словно чуточку развалился в защитных линиях. В целом «Спартак» мог ещё реализовать примерно три момента. Как говорится у нас, голкиперов – «дохлых» мяча.
Но я не знаю, что было бы со «Спартаком» последних лет, если бы не легионеры? Конечно, приятно, что играют Квинси, Адриано, Фернандо и так далее. Они безо всяких сомнений заслуживают уважения: тем, что настроены на атаку, тем, что начинают развивать их из глубины поля на больших скоростях. Тем, что представляют собой атакующую мощь «Спартака». И, конечно, когда в хорошей форме находится Глушаков, а ещё и подыгрывает им Кутепов – можно сказать, что команда выглядит явно более агрессивно. И тогда можно говорить, что «Спартак» – это действительно чемпионская команда.
Но меня удивляет другое: столько лет мы смотрим за иностранными футболистами «Спартака», но в нападении нет ни одного нашего игрока. Школа у «Спартака» есть, и она великолепная. А где дети? Воспитанники? Куда они уходят, когда вырастают? Почему у нас не думают о том, что если у нас будет более жесткий лимит на легионеров – кто тогда будет играть за команду?
Ещё бы хотел обратить внимание на выход на поле Реброва: о чем это говорит? Хочу обратить ваше внимание на один эпизод, когда Артём взял не очень сложный верховой мяч. Он был не очень сложным. Но чтобы закрепить ситуацию – прилёг на землю и держал его плотно прижатым. И тут подскочил защитник, что приободрил его, похлопав по голове. Мол, молодец.
О чем на самом деле, на мой взгляд, говорит этот эпизод? На сегодня в руководстве «Спартака» так и не определились, кто будет играть в воротах. И после разгрома от «Зенита», наверное, думали, что придёт молодой вратарь, и он сразу же заиграет блестяще. Но такого не может быть никогда. И никогда так не было. Любой молодой вратарь может эпизодически сыграть хорошо. Но в целом – пускать «пеночки». И в такой ситуации нужно либо молодому вратарю доверять до конца, и играть им весь сезон без замен. Либо не нужно менять более опытного, проверенного вратаря. И тут очень важны тактика и умение тренера поступить правильно в этой ситуации.
Но, дай Бог, чтобы с сегодняшней победой, Каррера мог бы сказать, что они и дальше продолжат играть и выигрывать таким же образом.
- В столкновении Реброва с Оздоевым была намеренная грубость, или это обычная ситуация?
- Вы знаете, это абсолютная случайность. И я бы не хотел предавать этому эпизоду абсолютно никакого значения. В игре может случаться всякое. Помню, сам много раз когда во время игры меня, летящего на мяч, сбивали прямо в воздухе. Я сам тогда и кувыркался, и падал на спину, но подскакивал и продолжал игру. И никогда не выяснял отношения на поле с соперником. Сегодня журналисты должны очень тактично подходить к подобным вопросам. И очень умно давать оценку этому матчу. И понимать, что даже когда в игре бывает не только жесткость, но и жестокость – это всё может быть в плоскости случайных моментов, а не намеренных стратегий. Нет, грубость, конечно, может быть, и преднамеренная. Но всё же не стоит так уж сильно заострять на этом внимание – так я считаю.
- Черчесов сейчас активно экспериментирует буквально со всеми линиями в сборной. После этой игры, быть может, стоит обратить внимание и на Рыжикова?
- Рыжиков как был уже 10 лет назад третьим вратарём в составе сборной России, так остаётся в резерве главного командования сборной и сейчас. (смеётся).
Рыжиков есть Рыжиков. С таким огромным опытом, с таким уважением от коллектива. Он герой своего времени. Если бы у него была татарская фамилия, ему бы уже присвоили самую высшую награду республики. Мне нравится, что с возрастом он стал более спокойным. Набрал именно того ума совершенства, когда можно сказать, что он огромный профессионал и академик своего дела.
А по Черчесову, поймите меня, сейчас, пожалуйста правильно: я ведь читаю много того, что пишется сейчас в СМИ. В том числе и: «О! Что это за сборная? Каждый день у неё меняется состав!». Черчесов сейчас вынужден это делать! Он вынужден искать таланты везде, где они проявляются среди россиян. Он сейчас следит буквально за всеми, он вынужден это делать.
Я ведь сегодня не зря поднимал тему о том, когда в том же «Спартаке» будут играть российские нападающие сравнимого с Промесом класса? Друзья мои, давайте признаем честно, что Черчесов находится в тяжелом положении. И нужно учитывать, что если сейчас он тасует людей в основном составе – это вовсе не означает, что он всех их повезёт на чемпионат Мира. Думаю, что он ко многим, на сегодня – бывшим игрокам сборной России - ещё вернётся. Он никуда не денется.
Я, например, не вижу нападающих среди россиян, которые на сегодняшний день играют лучше Кокорина. И я, к примеру, не вижу сравнимых атакующих чуть из глубины игроков как Смолов, который после травмы начинает набирать форму.
Сейчас расстраивает Дзюба, который, похоже, сейчас потерял надежду. Я не могу понять, почему парень с таким талантом не сумел закрепиться в основном составе «Зенита». Он не понял тактику работы великолепного итальянца Манчини? В такой ситуации у него есть только один путь: это аренда в какую-либо другую команду, где он будет числиться звездой и будет постоянно играть.
Но сейчас на одного футболиста не играют. Сейчас эпоха коллективной игры в атаке.
- Но «Краснодар» в своё время достаточно много играл по сути только на Смолова…
- И Смолов, и Кокорин – это в принципе схожие нападающие. Они нередко двигаются в атаку из глубины. Или же оба двигаются впереди, закручивая оборону. В общем используют то, что им дал Бог. Но Дзюба — футболист другого типа. Это чистейший центральный нападающий, которого нужно постоянно загружать. И вокруг которого должны чуть ли не танцевать все остальные игроки, когда он сбрасывает мячи. Поэтому вы не назовёте ни одного нашего ярко выраженного центрального нападающего, как и крайнего.
И вообще мы перешли на систему игру, когда мы укрепляем центр полузащиты, оттягиваем туда 5 человек и из глубины начинаем развивать атаку. В некоторых матчах у «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» эта система себя оправдывает. Но кто был центральным нападающим у Бердыева? Нет, они все отходят назад и из глубины начинают развивать, друг друга подменяют.
Главное, чтобы у нас была физическая подготовка на высоком уровне, чтобы полузащитники были свежими, помогали и при отходе назад, и открывались в зонах в атаке. Помните, Адриано выскочил по правому флангу и ударил в штангу ворот Рыжикова? Открывание на грани офсайда – очень наигранный и серьёзный момент, требует технического совершенства. Надо очень хорошо понимать друг друга.
Но то, что Промес делает – это подарок судьбы для «Спартака», он ведёт всю команду.
- В принципе, игра с «Рубином» шла до гола. Когда «Спартак» забил – команда заиграла более агрессивно, и я даже был удивлён что такой хвалёный и дисциплинированный коллектив, как у великолепного тренера Бердыева словно чуточку развалился в защитных линиях. В целом «Спартак» мог ещё реализовать примерно три момента. Как говорится у нас, голкиперов – «дохлых» мяча.
Но я не знаю, что было бы со «Спартаком» последних лет, если бы не легионеры? Конечно, приятно, что играют Квинси, Адриано, Фернандо и так далее. Они безо всяких сомнений заслуживают уважения: тем, что настроены на атаку, тем, что начинают развивать их из глубины поля на больших скоростях. Тем, что представляют собой атакующую мощь «Спартака». И, конечно, когда в хорошей форме находится Глушаков, а ещё и подыгрывает им Кутепов – можно сказать, что команда выглядит явно более агрессивно. И тогда можно говорить, что «Спартак» – это действительно чемпионская команда.
Но меня удивляет другое: столько лет мы смотрим за иностранными футболистами «Спартака», но в нападении нет ни одного нашего игрока. Школа у «Спартака» есть, и она великолепная. А где дети? Воспитанники? Куда они уходят, когда вырастают? Почему у нас не думают о том, что если у нас будет более жесткий лимит на легионеров – кто тогда будет играть за команду?
Ещё бы хотел обратить внимание на выход на поле Реброва: о чем это говорит? Хочу обратить ваше внимание на один эпизод, когда Артём взял не очень сложный верховой мяч. Он был не очень сложным. Но чтобы закрепить ситуацию – прилёг на землю и держал его плотно прижатым. И тут подскочил защитник, что приободрил его, похлопав по голове. Мол, молодец.
О чем на самом деле, на мой взгляд, говорит этот эпизод? На сегодня в руководстве «Спартака» так и не определились, кто будет играть в воротах. И после разгрома от «Зенита», наверное, думали, что придёт молодой вратарь, и он сразу же заиграет блестяще. Но такого не может быть никогда. И никогда так не было. Любой молодой вратарь может эпизодически сыграть хорошо. Но в целом – пускать «пеночки». И в такой ситуации нужно либо молодому вратарю доверять до конца, и играть им весь сезон без замен. Либо не нужно менять более опытного, проверенного вратаря. И тут очень важны тактика и умение тренера поступить правильно в этой ситуации.
Но, дай Бог, чтобы с сегодняшней победой, Каррера мог бы сказать, что они и дальше продолжат играть и выигрывать таким же образом.
- В столкновении Реброва с Оздоевым была намеренная грубость, или это обычная ситуация?
- Вы знаете, это абсолютная случайность. И я бы не хотел предавать этому эпизоду абсолютно никакого значения. В игре может случаться всякое. Помню, сам много раз когда во время игры меня, летящего на мяч, сбивали прямо в воздухе. Я сам тогда и кувыркался, и падал на спину, но подскакивал и продолжал игру. И никогда не выяснял отношения на поле с соперником. Сегодня журналисты должны очень тактично подходить к подобным вопросам. И очень умно давать оценку этому матчу. И понимать, что даже когда в игре бывает не только жесткость, но и жестокость – это всё может быть в плоскости случайных моментов, а не намеренных стратегий. Нет, грубость, конечно, может быть, и преднамеренная. Но всё же не стоит так уж сильно заострять на этом внимание – так я считаю.
- Черчесов сейчас активно экспериментирует буквально со всеми линиями в сборной. После этой игры, быть может, стоит обратить внимание и на Рыжикова?
- Рыжиков как был уже 10 лет назад третьим вратарём в составе сборной России, так остаётся в резерве главного командования сборной и сейчас. (смеётся).
Рыжиков есть Рыжиков. С таким огромным опытом, с таким уважением от коллектива. Он герой своего времени. Если бы у него была татарская фамилия, ему бы уже присвоили самую высшую награду республики. Мне нравится, что с возрастом он стал более спокойным. Набрал именно того ума совершенства, когда можно сказать, что он огромный профессионал и академик своего дела.
А по Черчесову, поймите меня, сейчас, пожалуйста правильно: я ведь читаю много того, что пишется сейчас в СМИ. В том числе и: «О! Что это за сборная? Каждый день у неё меняется состав!». Черчесов сейчас вынужден это делать! Он вынужден искать таланты везде, где они проявляются среди россиян. Он сейчас следит буквально за всеми, он вынужден это делать.
Я ведь сегодня не зря поднимал тему о том, когда в том же «Спартаке» будут играть российские нападающие сравнимого с Промесом класса? Друзья мои, давайте признаем честно, что Черчесов находится в тяжелом положении. И нужно учитывать, что если сейчас он тасует людей в основном составе – это вовсе не означает, что он всех их повезёт на чемпионат Мира. Думаю, что он ко многим, на сегодня – бывшим игрокам сборной России - ещё вернётся. Он никуда не денется.
Я, например, не вижу нападающих среди россиян, которые на сегодняшний день играют лучше Кокорина. И я, к примеру, не вижу сравнимых атакующих чуть из глубины игроков как Смолов, который после травмы начинает набирать форму.
Сейчас расстраивает Дзюба, который, похоже, сейчас потерял надежду. Я не могу понять, почему парень с таким талантом не сумел закрепиться в основном составе «Зенита». Он не понял тактику работы великолепного итальянца Манчини? В такой ситуации у него есть только один путь: это аренда в какую-либо другую команду, где он будет числиться звездой и будет постоянно играть.
Но сейчас на одного футболиста не играют. Сейчас эпоха коллективной игры в атаке.
- Но «Краснодар» в своё время достаточно много играл по сути только на Смолова…
- И Смолов, и Кокорин – это в принципе схожие нападающие. Они нередко двигаются в атаку из глубины. Или же оба двигаются впереди, закручивая оборону. В общем используют то, что им дал Бог. Но Дзюба — футболист другого типа. Это чистейший центральный нападающий, которого нужно постоянно загружать. И вокруг которого должны чуть ли не танцевать все остальные игроки, когда он сбрасывает мячи. Поэтому вы не назовёте ни одного нашего ярко выраженного центрального нападающего, как и крайнего.
И вообще мы перешли на систему игру, когда мы укрепляем центр полузащиты, оттягиваем туда 5 человек и из глубины начинаем развивать атаку. В некоторых матчах у «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» эта система себя оправдывает. Но кто был центральным нападающим у Бердыева? Нет, они все отходят назад и из глубины начинают развивать, друг друга подменяют.
Главное, чтобы у нас была физическая подготовка на высоком уровне, чтобы полузащитники были свежими, помогали и при отходе назад, и открывались в зонах в атаке. Помните, Адриано выскочил по правому флангу и ударил в штангу ворот Рыжикова? Открывание на грани офсайда – очень наигранный и серьёзный момент, требует технического совершенства. Надо очень хорошо понимать друг друга.
Но то, что Промес делает – это подарок судьбы для «Спартака», он ведёт всю команду.
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